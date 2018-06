© RTL Archivbild

Wéi et an engem Schreiwes vun der Regierung heescht, kënne sech déi intresséiert Leit vun e Freideg un aschreiwen. Well d'Plazen an der Philharmonie limitéiert sinn, si pro Persoun nëmmen zwou Plaze virgesinn. Si ginn no der Reiefolleg vun den Inscriptioune verdeelt.



Sech aschreiwe kann een ënnert der Mailadresse NationalFeierdag2018@mae.etat.lu oder op der Telefonsnummer 247-88100. Et muss ee säin Numm, seng Adresse a seng Telefonsnummer uginn. Et ass d'Präzisioun, dass all Aschreiwung, déi net komplett oder falsch ass, net zeréck behale gëtt.



Déi offiziell Zeremonie fir Nationalfeierdag ass a Präsens vun der groussherzoglecher Famill den 23. Juni Moies vun 10 Auer un an der Philharmonie.





Fête nationale 2018: Cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg le 23 juin 2018 à 10 heures – Invitation pour le grand public Communiqué par: ministère d'État À l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la naissance de S.A.R. le Grand-Duc, une cérémonie officielle aura lieu le samedi 23 juin 2018 à la Philharmonie Luxembourg en présence de la famille grand-ducale, des députés, des membres du gouvernement, des membres du Conseil d’État ainsi que de l’ordre judiciaire, du conseil communal de la Ville de Luxembourg et du corps diplomatique accrédité auprès du chef d’État luxembourgeois.



Le gouvernement souhaite inviter les personnes intéressées à assister à la cérémonie officielle, qui aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 10 heures à la Philharmonie Luxembourg. Étant donné que le nombre de places est limité, les invitations (maximum 2 cartons d’invitation par personne) seront attribuées dans l’ordre d’inscription.



Le nom, le matricule, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de chaque personne intéressée devront être communiqués par téléphone au 247-88100 ou par courriel à NationalFeierdag2018@mae.etat.lu à partir du vendredi 8 juin 2018 dès 9 heures. Toute inscription incomplète ou inexacte ne pourra pas être retenue.