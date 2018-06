De Ringo Star geet op grouss Europa-Tour (07.06.2018) De 4. Juli sinn de Ringo Starr an seng "All Starr Band" an der Rockhal um Rendezvous.

De Ringo Starr, eng Legend vun der Musek, geet mat 77 Joer nees op Tour.

8 Joer laang war de Ringo Starr d’Häerzstéck vun The Beatles an huet mat e bëssen Hëllef vu senge Kollegen d’Musekswelt revolutionéiert. Zenter hier ass de Batteur, deen duerch seng ganz eegen an atypesch Technik dach oft fir seng musikalesch Kompetenzen ënnerschat gëtt, awer weider aktiv bliwwen. De Ringo Starr, dat sinn mëttlerweil am Ganzen 19 Studio Alben an 10 Live Opnamen, dorënner natierlech och Klassiker vun deemools.

De lëschtegen a sympatheschen Weltstar ass also live op ville Bühnen ze gesinn.



E gëtt awer net gären Interviewen ausser wann et muss sinn an zwar fir Promo Zwecker. Sou datt mer zu Paräis an engem schicken Hotel béi der Place Vendôme d’Chance haten him awer déi eng oder aner Fro ze stellen. Well zënter 1989 geet de Ringo nees reegelméisseg uechtert d’Welt op Tour mat enger neier a ganz spezieller Formatioun. De "Rock'n-Roll-Hall-of-Famer", dee kierzlech eréischt vun der Queen zum Ritter geschloen gouf, huet eng Band vun alen a néie Kollegen zesummegesat déi hien All Starrs nennt an déi hien sech eraussicht fir déi bescht méiglech Lidder an Hits kennen live ze spillen.

Seng eege Lidder wéi "Yellow Submarine" oder "With a Litte Help from my Friends », bei deenen hie jo selwer sengt, duerfen hei natierlech net feelen. Ënnerstëtzt gëtt hien derbäi awer vu renomméierte Museker, déi souwuel fir hir Talenter wéi fir hir Hits bekannt sinn. Dat sinn ënnert anerem de Gregg Rolie, fréiere Keyboarder vu Santana oder nach de Greg Bissonnette, Batteur ënner anerem vun der Grupp Toto. Am ganzen stinn si zu 6 mam Ringo op der Bühn. De Guitarist Steve Lukather, de Bassisst Graham Gouldman vun 10cc, de Perkussionist, Saxophonist a Keyboarder Warren Ham deen ënnert anerem mam Cher zesummen geschafft huet an de Guitarist Colin Hay vu Men at Work. Si sinn natierlech all begeeschtert derbäi ze sinn a fir den Australier Colin Hay konnt just eng Legend wéi de Ringo sou eng All Star Trupp zesummesetzen

Fir seng Kollegen gëtt et keen Zweiwel, de Ringo ass ee vun de gréissten Batteuren op der Welt. An op d’Fro wann hien de Choix hätt wat hien dann léiwer géif maachen, Batterie spillen oder mam Mikro an der Hand sangen, huet hien net laang gezéckt.

Léiwer Drummer oder Sänger



Et goung zu Paräis awer och Rieds, datt hie jo rezent eréischt zum Ritter geschloen gouf an hien elo SIR Ringo Starr heescht, ma no der Zeremonie koumen beim Ringo awer schonn nees Erënnerungen u seng Beatles Zäit op an un déi Kollegen déi elo net méi u senger Séit sinn.

"Sir" Ringo Starr De Ringo iwwer den emotionale Moment, wou en zum Ritter geschloe gouf.



Seng All Starr Tour geet quasi duerch ganz Europa, a si gouf zu Paräis am legendären Olympia lancéiert. Genee op där Platz hunn d'Beatles och 1964 gespillt gehat an do hu Ringo a Co schonn eng onerwaarten Erfarung gemaach.

Ringo Starr "Erënnerungen un den Olympia"



"Peace, Love and Rock’n Roll" heescht et dann an de nächste Méint op de verschiddensten europäesche Bühnen, an do duerf Lëtzebuerg natierlech net um Programm feelen. De 4te Juli sinn de Ringo a seng All Starrs dann umop Besuch.