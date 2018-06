Bilan Rockhal / Reportage Annick Goerens



De Bléck vum CMA ass mat engem gudde Bilan, definitiv an d'Zukunft geriicht.

Grouss Spektakelen hu vill Leit aus dem Grand-Duché an der Groussregioun, och d'lescht Saison nees an d'Avenue du Rock'n Roll op Esch Belval gezunn. D'Affichen hunn vill grouss Nimm annoncéiert: Sting, Rag'n'Bone Man an den John Legend, fir der just e puer ze nennen an donieft eng sëllechen aner Evenementer, wéi d'Sneakerfoire oder d'Plackebourse an de Sonic Visions Festival.



2017 gouf e Chiffre d'affaire gemaach ëm 9,7 Milliounen Euro, seet den Direkter vun der Rockhal Olivier Toth. Dat wier e ganz flotten Niveau am Verglach mat de leschte Joren. D'Zuele wiere stabel bliwwen an 2017 goufen 220.000 Leit gezielt.



No 12 Joer Rockhal, huet d'Team vum CMA awer elo de Wonsch fir de Rocklab op den nächsten Niveau ze bréngen. Dës Infrastruktur soll jonk, erfueren an nei Museker d'Geleeënheet bidde sech ze professionaliséieren. Den Ament stinn de Kënschtler do sechs Proufräim, een Opnamstudio, een neien Co-Working Space, Reuniounssäll an een Danzraum zur Verfügung.



Den Accès op déi verschidde Formatiounsprogramme soll méi einfach ginn a kleng Workshop-Aktivitéite kënnen och emol verluecht ginn op méi grouss Evenementer. D'Zil dovunner ass natierlech den Networking. Eng aner Verbesserung soll um Niveau vum Keese-System un de Baren an der Rockhal geschéien, dee méi en efficacen Aarbechtsfloss soll garantéieren, fir d'Clienten méi séier ze zerwéieren, sou nach den Olivier Toth vun der Rockhal.