Tréier ass am Marx-Féiwer. Eng grouss Expo an eng iwwergrouss Statu sollen de Gebuertsdag vum Tréierer zelebréieren.

An och soss leeft de Business mam Kommunist nach ëmmer gutt. Vu Marx-Suen iwwer Stroosseluuchte bis Plastiksinten: zu Tréier gëtt et den Ament alles an der Marx-Versioun. Mä kënnt dëse Jubiläum iwwerall an der däitscher Nopeschstad gutt un? Mir hunn op der Plaz gekuckt wéi vill vun Tréier am Marx-Féiwer ass.





Hie gëllt als Revolutionär, war Philosoph, Journalist, Gesellschaftskritiker an de geeschtege Papp vum Kommunismus. Haut gëtt mat dem Karl Marx sengem Gesiicht dat grousst Geschäft gemaach. A senger Gebuertsstad Tréier gëtt dem Marx souguer ee ganzt Joer gewidmet: d'Karl-Marx-Joer. Eng eege Statue krut en och. Ronn 5 Meter ass se héich an aus Bronze. Se war e Geschenk vun de Chinese fir säin 200. Gebuertsdag. Mee wéi war de Marx als Mënsch? A wéi huet säi Liewen ausgesinn? Doriwwer soll eng grouss Expo am „Stadtmuseum Simeonstift“ opklären. Vu senger Gebuert bis zu sengem Doud sinn déi wichtegst Etappe vu sengem Liewen duergestallt. D’Ziel ass et ze weise wien hien als Mënsch am 19. Joerhonnert war, wat hie gepräägt huet a wat seng politesch Fuerderungen an Ëmstänn vun där Zäit waren.

D'Kathrin Schug vum Stadtmuseum huet sech fir d'Expo intensiv mam Marx ausernee gesat a kennt quasi all Detail aus sengem Liewen. An och déi eng oder aner interessant Anekdot, dorënner eng vum jonke Student Karl Marx. D’Studente vun haut a vun deemools géingen sech net immens vill ënnerscheeden. Dat gesäit een um sougenannte “Karzerbuch” vun der Universitéit vu Bonn. De “Karzer” war eng Zort Prisong an der Uni an do huet de Karl Marx eng Nuecht dierfte verbréngen, wéinst “Trunkenheit und nächtlichen Lärmens”.

Biller oder Fotoe vum Karl Marx ginn et leider bal keng. Ronn 15 Fotoen existéiere – op hinnen all war de Marx scho méi al, a mat sengem Markenzeechen, dem Baart, ze gesinn. Ëmsou méi sensationell ass dowéinst eng kleng Skizz déi ee Kolleg vum Marx gezeechent huet a lo am Besëtz vum Musée ass. Se weist ee 17 Joer jonke Marx, wahrscheinlech am Cours, an ass weltwäit deen eenzegen authentesche Jugend-Portrait vum Marx.

De Karl Marx géing sech sécher geéiert fille wann e wéisst dass et grouss Ausstellungen iwwert hie ginn. Mee wat géing hie wuel dozou soen, dass aus sengem Numm och Kapital geschloe gëtt? Am Souvenirs-Buttek vum Georg Stephanus fënnt een e ganze Rayon mat Marx-Objeten. Tasen, Poschen, Kichelcher – hei kritt een alles an der Marx-Versioun. Dee beléiftste Souvenir schéngt awer eng Plastiksint ze sinn. De Georg Stephanus huet se selwer erfonnt a produzéiere gelooss. An se ass zu engem richtegen Hit ginn! Virun allem aus dem Oste vun Däitschland wiere ganz vill Bestellungen erakomm. Fir de Georg Stephanus ass de Karl Marx ganz kloer een Event, net méi an net manner. Et dierft een sech keng Illusioune maachen a mengen dass jiddereen dem Marx seng bekannteste Wierker, “Das Kapital” an “Das kommunistische Manifest”, liese géing.

Ob ee lo eppes iwwert de Marx léiere wëll oder net – Evenementer ronderëm dat Thema ginn et der méi wéi genuch. Iwwer 300 Stéck souguer! Ausstellungen, Theaterstécker, Féierungen an an an...Den Norbert Käthler vun der Trier Tourismus & Marketing GmbH dierft et freeën. Ëmmerhin zitt dëse breede Programm vill Touristen op Tréier. De Karl Marx géing a sengen Aen eng richteg Renaissance erliewen. An e Spadséiergang duerch Tréier geet duer fir dat ze mierken. Egal wou ee hikuckt, iergendwou trëfft een ëmmer de Bléck vum Marx. Et gouf souguer eng App entwéckelt mat Informatiounen a Plazen zu Tréier, déi eppes mam Marx ze dinn hunn. Ëmmerhin huet hien déi éischt 17 Joer vu sengem Liewen an dëser Stad verbruecht.

Mee wat halen d'Tréierer selwer da vun dësem Marx-Féiwer an der grousser Bronze-Statue? Do ginn d’Meenungen auserneen. Déi eng halen d’Karl-Marx-Joer fir e gudde Marketing fir d’Stad Tréier a gesinn et als Chance sech als Stad ze presentéieren. Anerer dogéint interesséiert et net besonnesch, oder empfannen déi bronzent Statue als verschwent Geld.

Fest steet, dass de Karl Marx eng Persoun ass déi d'Meenunge spléckt, polariséiert awer och faszinéiert. Bis Oktober nach steet d'Muselstad ganz am Zeeche vun hirem wuel bekanntste „Sohn der Stadt“, wéi déi Däitsch géinge soen. Dann geet déi grouss Landesausstellung op en Enn, an zu Tréier kéiert nees den Alldag an.