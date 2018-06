De Luc Feit an der Produktioun "Lenz"

1 Plaz, 10 Deeg, 9 Länner, 15 Specktakelen an dorënner direkt 9 Kreatiounen. Dat ass an Zuelen ausgedréckt de Fundamental Monodrama Festival fir dee bis den 17. Juni nees eng ganz Rei national an international Acteuren op d'Bühn vun der Banannefabrik klammen fir sech dem Publikum am Sall eléng ze stellen. D'Initiative koum vum Schauspiller Steve Karier.





De Steve Karier iwwer de Festival







Monologstécker sinn déi gréissten Erausfuerderunge fir Theaterschauspiller, si sinn awer dofir och e ganz wichtegen Exercice. Souwuel fir gestanen Acteuren, wéi och fir Ufänger, déi vläicht nach ni an engem Ee-Persoune-Stéck op der Bühn stoungen. Fir si bitt de Monodrama Festival dofir och eng extra Plattform: de Monolabo. Den Direkter Steve Karier:





De Steve Karier iwwer de Monolabo