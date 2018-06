Dorunner soll um 9. Juni, um Internationalen Dag vun den Archivisten, erënnert ginn. Zu Lëtzebuerg ass et de Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten, kuerz VLA, dee sech fir d’Unerkennung vun hirer Professioun asetzt. Mä wéi gesäit hire Beruff aus? A wéi eng Ännerungen bréngt d’Digitaliséierung mat sech?





Internationalen Dag vun den Archivisten (09.06.2018) Si stockéieren historesch Dokumenter, schützen d’Memoire an eis Rechter

Ronn 45 Kilometer Dokumenter sinn am Nationalarchiv stockéiert, wann ee se een nieft deen anere géing leeën. Dokumenter, déi eis soen, wie mir sinn a vu wou mir hierkommen. Si liwweren Äntwerten op Froen un d’Vergaangenheet, mä net nëmmen. D’Archive géingen och dobäi hëllefen, verschidde Rechter ze fixéieren, seet d’Corinne Schroeder, Presidentin vun der VLA. Dokumenter, wéi zum Beispill Notaire-Akten oder Prozess-Akten, betreffen de Bierger direkt. Dofir hätt de Bierger d’Recht, d’Décisiounen, déi hie betreffen, novollzéien ze kënnen, andeems hien en Abléck an déi archivéiert Dokumenter kritt.

D’Aufgabe vun engem Archivist sinn immens komplex. Et muss een Dokumenter opbereeden, beschreiwen, klasséieren, konservéieren a restauréieren. Um Ufank vun deem Prozess steet awer ëmmer fir d’éischt eng Décisioun: wat gëtt archivéiert a wat net. Dat wier ee wichtege Schlësselmoment fir all Archivist, erkläert d’Nadine Zeie vum Nationalarchiv. Andeems ee festleet, wéi eng Dokumenter eng historesch Bedeitung hunn, leet een och fest, wourunner déi zukünfteg Generatioune vu Historiker schaffe kënnen.

D’Aarbechtsofleef vun den Archivisten änneren awer och mat der Zäit: Stéchwuert Digitaliséierung. Et hätt seng Virdeeler, well nummeréieren heescht och konservéieren, an d’Dokumenter gi méi zougänglech fir de Public. Anerersäits bedeit et och ee groussen Aarbechtsopwand, sou d’Corinne Schroeder. D’Digitaliséierung wier eng Erausfuerderung fir d’Archivisten, vue dass si d’Dokumenter esou opbereeden missten, dass se gescannt kënne ginn, ouni se ze beschiedegen.

Eng weider Ännerung erhofft d’VLA sech um rechtleche Plang. Do gëtt nach ëmmer drop gewaart, dass d’Archivgesetz gestëmmt gëtt, fir e legale Kader fir d’Aarbecht vun den Archivisten ze schafen. Dat, an de Volet vun den Infrastrukturen, läit dem Veräin um Häerz. All Archiv misst propper Infrastrukturen zur Verfügung hunn. Virun allem d’Nationalarchiv hätt en akute Plazmangel a bräicht en neit Gebai.



