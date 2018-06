© RTL-Archiv

Fête de la musique fänkt schonn e Freideg zu Lëtzebuerg un an dauert quasi eng ganz Woch uechtert d'ganzt Land. D'Musek gëtt eng Woch laang gefeiert zu Lëtzebuerg.



Mä matgemaach gëtt am ganze Land mat nationalen an internationalen Acts aus de verschiddenste Genren mat iwwer 4000 Concerten.



Hei e Medley mat Lëtzebuerger Museker ...



Eng Traditioun, déi op eng international Initiativ zeréckgeet. De franséische Kulturminister Jack Lang hat eng Iddi vum amerikanesche Museker Joel Cohen opgegraff, deen 1976 fir France Musique, wou e geschafft huet, déi sougenannte Saturnales de la Musique lancéiert hat, wou Museker sollte live spillen an dann op zwee Deeg am Joer den 21. Juni an den 21. Dezember, dee längsten an de kierzten Dag vum Joer. 1982 ass ënnert dem Impuls vum Jack Lang en nationaalt Fest a Frankräich ginn. Haut maache weltwäit iwwer 120 Länner mat, natierlech och Lëtzebuerg. Diddeleng hat sech als éischt lancéiert.Mä matgemaach gëtt am ganze Land mat nationalen an internationalen Acts aus de verschiddenste Genren mat iwwer 4000 Concerten.Hei e Medley mat Lëtzebuerger Museker ...

An der Lëscht vun den Aktivitéite steet och, datt ee kann an eng Prouf vum Projet "Nain porte quoi" vum Duo Borisowitsch a Jhang ka lauschtere goen. Dat ass de Projet vum Sänger Jean Bermes an dem Pianist Denis Ivanov. Déi zwee presentéieren ëmmer op eng ganz witzeg Manéier en Thema a bekannte Musekstécker, hei geet et vu Schubert bis Brel. Den Owend ass en Dënschdeg am Kapuzinertheater. A wat dat genee ass erkläert eis de Jean Bermes e Freideg an der Mëttesstonn am Studio vum Christiane Kremer.

Am TOL op der Diddenuewener Strooss zu Bouneweg ass den Ament d'Creatioun "La petite fabrique des notes" programméiert. Am TOL op der Diddenuewener Strooss zu Bouneweg ass den Ament d'Creatiounprogramméiert.

Am Mëttelpunkt steet de Komponist Jacques Offenbach, dee vun enger grousse Tournée aus den USA erëmkënnt an elo komplett ausgepowert ass a keng Inspiratioun méi huet. Gott säi Dank, datt seng Muse sech ëm e këmmert an ëmmer nees probéiert, de Maestro derzou ze bréngen, ze schreiwen.

90 Sekonne fir den TOL (04.06.2018) Extrait aus dem Theaterstéck "La petite fabrique des notes"



E Stéck, dat sech awer net am 19. Joerhonnert verléiert, hei komme Musek an Themen vun deemools bis haut op d'Tapéit ... vun der Operette bis bei de Musical oder bis bei Themen wéi Feminismus an Nation Branding. Op der Bühn Jean Hilger a Colette Kieffer. Dat ganzt leeft nach bis den 30. Juni.



Mansfeld ass en Numm, deen een op Schratt an Tratt an der Stad Lëtzebuerg a vrun allem a Clausen begéint.

De Pierre Ernest von Mansfeld war tëscht 1544 an 1604 ënnert der spuenescher Herrschaft Gouverneur an der Festung Lëtzebuerg, an enger politesch onroueger Zäit. Wéi déi verschidde Perséinlechkeeten deemools a Relatioun zouenee stoungen, dat weist den Ament eng Ausstellung am Musée 3 Eechelen, wou Biller, Gravuren, Kaarten, Pläng a vrun allem Medaile vun deemools gewise ginn. De François Reinert erkläert.

Expo "Amis-Ennemis: Mansfeld et le revers de l (13.06.2018) D'Expo leeft bis den 21. Oktober am Musée 3 Eechelen



D'Expo mam Numm "Amis-Ennemis: Mansfeld et le revers de la médaille" ass bis den 21. Oktober am Musée 3 Eechelen ze gesinn.



PREVIEW: Dës Woch bei No Art on AIr (13.06.2018) No Art on Tour am "Schwaarzen Haus" op der Escher Strooss

D'Emissiounass op Besuch am Schwaarzen Haus op der Escher Strooss, do huet de Joël Rollinger en Haus, dat ofgerappt gëtt nach emol fir eng Konschtausstellung prett gemaach: baussen ass alles schwaarz, bannen ass alles faarweg an 53 Kënschtler stellen aus, ënner anerem och de Sumo, dee mer den Owend op Besuch hunn.