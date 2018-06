© Claudia Kollwelter

D’Nationalgalerie wäert a 5 Joer hir Diere kënnen opmaachen. An 2 Joer sollen d'Aarbechten ufänken, si sollen 3 Joer daueren. Op 1000 m2 Ausstellungsfläch solle Wierker aus der Period vu 1945 bis haut gewise ginn. D'Nationalgalerie wäert un den MNHA, de Musée fir Konscht a Geschicht, ugedockt ginn, d'nämmlecht wéi de Musée Dräi Eechelen. Et hätt een eng impressionnant Unzuel un Artisten zu Lëtzebuerg, déi allerdéngs net d'Méiglechkeet hätten, reegelméisseg ausgestallt ze ginn, huet de Kulturminister Xavier Bettel bei der Presentatioun vum Projet ënnerstrach.



"Et huet näischt mat Nationalismus ze dinn, et geet drëms ze weisen, datt mer zu Lëtzebuerg Talenter hunn", dat huet de Kulturminister betount.





De Xavier Bettel



D’Nationalgalerie wäert keng eege Kollektioun hunn, kritt Prête vun ëffentleche Kollektioune wéi zum Beispill dem Mudam oder dem MNHA, awer och vu private Kollektiounen. 12 Leit wäerte spéider an der Nationalgalerie schaffen.De Xavier Bettel huet de Projet och en Donneschdeg de Moien an der Kulturkommissioun an der Chamber presentéiert. D'Deputéiert hunn allgemeng begréisst, datt e Centre de Documentation soll geschafe ginn, sinn allerdéngs wat de Projet vun der Nationalgalerie zum Deel skeptesch.