RTL.lu gëtt Iech d'Geleeënheet, fir gratis beim Spektakel den 1. Mäerz 2019 mat derbäi ze sinn. Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "bluemangroup" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Si trommele gären op alldeeglechem Geschir, sprëtze mat Faarf duerch d'Géigend a gi mat groussen Aen duerch d'Welt. Ah jo ... a se si blo! Mir schwätze vun der Blue Man Group, dem Trio vu bloe Plakkäpp, déi zanter 1991 schonn iwwer 35 Millioune Spectateuren begeeschtert huet.Op d'Welt koumen di blo Männer zu New York. Antëscht awer si se iwwerall uechter d'Welt doheem, ënnert anerem och zu Las Vegas, Chicago a Berlin. Wéi ugekënnegt kënnt d'Blue Man Group zeréck op Lëtzebuerg, déi Kéier net an de Groussen Theater, ma an d'Rockhal.2017 waren hir Optrëtter zu Lëtzebuerg all bannent e puer Stonnen ausverkaf. Dat wäert dës Kéier net anescht sinn, dofir notzt elo Är Chance a gewannt eng Koppel Tickete vun der héchster Kategorie "Splash Zone".Déi geplangten Optrëtter sinn den 1ten, 2ten an 3te Mäerz 2019.Méi Informatiounen an Tickete kritt een op www.atelier.lu