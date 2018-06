A Frankräich sinn iwwer 3,5 Millioune Leit un Netflix abonnéiert.

An dem Kontext ass et um Freideg d'Annonce, dass si eng gemeinsam Plattform wëlle schafe mam Numm "Salto".



D'selwecht wéi bei deenen aneren Operateure sollen och hei Filmer souwéi Serien online oder via Stream offréiert ginn.



Domat wéilt een op d'Erwaardunge vum Public reagéieren, mat enger qualitativer, einfacher an innovativer Offer, sou déi Responsabel vun där neier Plattform, déi op Abonnement funktionéiert.



De Präis vum Abo ass nach net bekannt, mä dierft tëscht 5 a 7 Euro de Mount kaschten. Et ass och nach net gewosst, ob de Service am Ausland, also hei zu Lëtzebuerg, accessibel wäert sinn.