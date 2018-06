© Screenshot

Déi 6 Filmer hunn d'Zil, d'politesch Bildung an d'Demokratie-Versteesdemech ze promouvéieren: dës kuerz Produktioune vu maximal 5 Minutte riichte sech u Jonker, Enseignanten an Erwuessener.

D'Theme vun de Filmer, déi vu pädagogeschen Hefter begleet ginn, sinn d'Chamber, d'Wahlen, d'Gesetzer, d'Matbestëmmung, d'Demokratie an d'EU.

Wéi de Chamberpresident e Méindeg de Moie bei der Presentatioun vun de Filmer betount huet, wieren d'Produktiounen als Effort ze gesinn, fir d'Chamber op ze maachen an op Jonker duer ze goen.

Et wier natierlech och d'Zil, datt Leit derzou bruecht géife ginn, op déi eng oder aner Manéier an der Politik mat ze maachen.

En aneren Accès un d'Politik erun, wieren natierlech d'ëffentlech Petitiounen.



Déi kuerz Filmer ginn et op Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch a kënnen um Internetsite vum ZpB, dem Scipt oder der Chamber erofgeluede ginn.



D'Demokratie



"L'engagement des citoyens est important dans une démocratie. La Chambre des Députés vise à fournir un maximum d'informations au public et à l'inciter à participer". C'étaient les mots du Président de la Chambre des Députés, Mars Di Bartolomeo, lors de la présentation de 6 vidéos pédagogiques, produites avec 2 autres partenaires, à savoir le Zentrum fir Politesch Bildung (ZpB) et le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT).Les thèmes des 6 vidéos sont la Chambre des Députés, les élections, les lois, la participation, l'Europe et la démocratie. Les films sont produits en 3 langues - luxembourgeois, allemand et français - et peuvent être téléchargés sur les pages internet www.zpb.lu www.script.lu et www.chd.lu (un nouvel onglet 'vidéo' accessible dans la barre de navigation à gauche de la page d'accueil).Les animations ont été créées par Claude Grosch, la sonorisation a été assurée par Marc Mergen du Script, les voix sont celles de Julie Kieffer (luxembourgeois), Larissa Faber (français) et Katharina Bintz (allemand).Chaque film est accompagné d'un cahier pédagogique (en français et en allemand) et le directeur du Zentrum fir Politesch Bildung Marc Schoentgen a souligné que les films sont présentés dès aujourd'hui dans le cadre des formation continues pour enseignants. "L'éducation civique est importante et nous sommes contents d'avoir pu contribuer à la réalisation des films pour les 10 à 99 ans" a ajouté le directeur du Script Luc Weis.La Chambre des Députés est engagée dans une convention-cadre avec le Zentrum fir Politesch Bildung dont l'article 1er stipule que "Les parties s’engagent à coopérer en matière d’éducation à la citoyenneté, l’objectif étant de promouvoir la compréhension de la démocratie et la participation des citoyens à la vie politique." A la conférence de presse, le Président de la Chambre des Députés Mars Di Bartolomeo est encore revenu sur les multiples évènements et outils qui visent à faire participer les citoyens, à les inciter à s'engager et qui tendent à un maximum de transparence, dont p.ex. les parlements jeunes. les conventions pour jeunes, la rencontre avec les jeunes de l'atelier '99 Iddeeën', la Porte ouverte à la Chambre des Députés ou encore les pétitions.