© Laurent Weber

De Frank Hoffmann iwwer de Publikum zu Recklinghausen



"Kohle für Kunst - Kunst für Kohle". No deem Motto sinn 1947 d'Ruhrfestspiele Recklinghausen entstanen. Kuerz nom 2. Weltkrich huet d'Zeche König Ludwig 4/5 den Hamburger Theateren heemlech gehollef hir Säll hëtzen. Déi Hamburger koumen dofir op Recklinghausen spillen, dat war den Ufank vum eelsten europäeschen Theaterfestival.An de leschte 14 Saisone goufen d'Ruhrfestspiele Recklinghausen vun engem Lëtzebuerger geleet. 2004 hat de Frank Hoffmann, den Direkter vum Théâtre National, quasi als "Krisemanager" iwwerholl, nodeems e méi elitären an experimentelle Programm just nach 22.000 Zuschauer ugelackelt hat.De Frank Hoffmann huet am Laf vu senger Zäit als Intendant probéiert, nees de breede Publikum unzelackelen a virun allem och nei Crénaue sichen ze goen, besonnesch bei deene Jonken.Dozou gehéiert de Fringe Festival, deen nieft dem klasseschen Theater och méi e verspillten Danz- Bewegungs- Musek- an Akrobateprogramm gebueden huet. Donieft koumen ëmmer méi Uropféierunge vun Theaterproduktioun op Recklinghausen an eng Rei ganz grouss Nimm. 2006 huet de Kevin Spacey zu Recklinghausen gespillt, aner bedeitend Nimm sinn Cate Blanchett, Isabelle Huppert oder nach dëst Joer Bill Murray an John Malkovic.

D'Saison 2018, déi ënnert dem Motto "Heimat" stoung, ass op en Enn gaange mat engem Äddi un de Frank Hoffmann. De grousse Sall am Festspielhaus war struppevoll mat vill Besuch aus dem Revéier a vu Lëtzebuerg. Op der Bühn hunn nieft den offizielle Riedner och d'Mataarbechter an eng Rei Acteuren d'Aarbecht an den Asaz vum Frank Hoffmann op spilleresch Manéier gewierdegt.Leschten Donneschdeg war och d'Première vun "Die Spieler", der leschter Inszenéierung vum Frank Hoffmann. An der Press gouf hie fir seng eege Produktiounen zu Recklinghausen dacks kritiséiert. Vläicht ass dat och de Grond firwat säin Nofolger Olaf Kröck net selwer inszenéiere wäert.Dem Frank Hoffmann kann dat Recht sinn, säi Cadeau d'Adieu sinn ëmmerhin 84.000 Entréeën an der Saison 2018, dat zweetbeschte Resultat, no 2013, dat d'Ruhrfestpiele je gemaach hunn.