Virun iwwer 5.000 Fans huet d'Shakira bewisen, dass hir Stëmm nees voll a ganz do ass. An d'Stëmmung war net nëmmen duerch de berühmten Hëftschwong vun der kolumbianescher Sängerin esou "hot", ma och duerch de ganze Spektakel, deen d'Visiteure gebuede kruten: Konfetti, Kanouneschëss, Flamen an esouguer e Freedefeier. Mat 5 groussen ecranen dierft och dee Leschten an der Rei näischt verpasst hunn.Fir en extra Highlight huet d'Shakira natierlech gesuergt, wéi si sech kuerz ënnert d'Leit gemëscht huet an do e puer Fans häerzlech ëmäermelt huet.Et war den éischten Optrëtt vun der 41 Joer aler Sängerin hei am Land an eng gutt Geleeënheet, den aktuellen Album "El Dorado" virzestellen, deen a 37 Länner op d'Plaz 1 vun den iTunes-Charts war. Bis elo gouf den Album 5 Mol mat Platinn ausgezeechent. D'Singel Chantaje ass de fënneft séierste Video, deen iwwer 1 Milliard Klicken am Internet kritt huet.Ma och dem Shakira seng Klassiker wéiware bei de Fans méi wéi wëllkomm an hunn d'Hal un d'Wackele bruecht. Den Extra-Bonbon zum Schluss vun der hëtzeger Show koum du mat La La La, dem WM-Lidd fir Brasilien am Joer 2014, an nach Waka Waka, der offizieller Hymne fir d'Futtball-WM 2010.