"Et ass eng Urgence do an et ass elo wichteg, datt mer opmierskam maachen op d'Situatioun vun deenen, déi am Beräich Theater an Arts de la scène schaffen."

Carole Lorang iwwer d'Doleancë vun der Theaterfederatioun



Dat war de Credo de Moien op der Pressekonferenz, op déi d'Theaterfederatioun invitéiert hat. Si hätt hir Hausaufgab gemaach a festgehalen, wat d'Erausfuerderunge vum Secteur sinn a wéi ee méi professionell kéint a misst schaffen.De Wonsch no ëmmer besseren a qualitativ héichwäertege Produktiounen ass vun de Betraffenen awer och vun den Institutioune gewënscht, dofir gi wuel Creatiounen ënnerstëtzt, mä dat geet net duer. Wann d'Professionaliséierung soll weider gedriwwe ginn, muss och déi organisatoresch an administrativ Aarbecht garantéiert a remuneréiert ginn, si kann net méi vum Benevolat liewen, wéi dat an de klengen Haiser oder Compagnien nach ëmmer de Fall ass. Och e juristeschen Appui wier wichteg. Natierlech ass et eng finanziell Fuerderung, awer eng déi z'iwwerblécken ass an déi net chiffréiert gouf. De wichtege Message ass fir déi Responsabel en aneren, sou d'Presidentin Carole Lorang.

Carole Lorang: fräischaffend Artisten an Intermitte



An de leschte Méint gouf sech als Theaterhaiser a Strukturen virun allem mat den Artisten a Kënschtler an den Intermittents du spectacle zesummegesat fir hir Situatioun an de Statut kloer z'analyséieren. eng 300-400 Leit schaffen an dem Secteur. Do stéisst een dann awer op finanziell Erausfuerderungen, dozou gehéieren den TVA-Saz vu 17% op der kënschtlerescher Aarbecht oder och de Fait, datt een als fräischaffenden Artist oder Intermittent seng Securité sociale an d'Part patronal muss selwer droen.

Carole Lorang an de Message un d'Politik



Et ass en "Turning Point" den Ament, d'Qualitéit ass do an och international unerkannt, mä de Kader feelt nach. Et ass Ënnerstëtzung gefrot an dee Message geet 10 Deeg virun de Kulturassissen un déi politesch Responsabel.

Carole Lorang iwwer de Publikum



Mä d'Theaterfederatioun ass sech och bewosst, datt ee sech mussen no baussen definéieren a weisen, wéi eng Wichtegkeet dëse Secteur huet op kulturellem a gesellschaftlechem Plang.