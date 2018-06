Op der Frankfurter Buchmesse steet nach ëmmer d'Buch am Mëttelpunkt, och wann et ëmmer méi ëm Medieninhalter geet ... Hei eng Foto aus dem Joer 2016. © lm

En onofhängege Jury vu 4 Literatur-Experten huet e Choix vu 57 Bicher gemaach, déi um Stand wäerten ausgestallt ginn.Ënnert den Auteure sinn ë.a. de Jean Back an de Lambert Schlechter mat 3 Wierker vertrueden, de Georges Hausemer presentéiert 4 Bicher. Alles an allem sinn dës Bicher a 16 Editiounshaiser erauskomm.Nieft den ausgestallte Wierker goufen och eng 20 Manifestatioune fixéiert, wou eng ronn 45 Auteuren a Moderatoren am Oktober op der Buchmesse zu Frankfurt fix matagebonne sinn.

Das Ministerium für Kultur teilt mit, dass die Auswahl an Werken und Veranstaltungen für den Luxemburger Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2018 feststeht.

Die Auswahl der Werke oblag einer unabhängigen Jury aus Experten der luxemburgischen Literatur (Sascha Dahm, Jeanne Glesener, Bea Kneip und Claude Mangen) die durch das Koordinationsteam*, bestehend aus Vertretern der Autoren und Verlegern, des Conseil national du livre und des Ministeriums für Kultur, bestätigt wurde. Bei der Entscheidung wurde auf die Kohärenz des Veranstaltungsprogramms sowie auf eine ausgewogene Repräsentation der Sprachen (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch) und der literarischen Genres geachtet.

Auf dem Luxemburger Stand werden insgesamt 57 zeitgenössische Werke aus 16 Verlagshäusern ausgestellt. 13 Bücher, die eine besondere literarische Bedeutung haben und die sich zur Übersetzung eignen, werden im späten Sommer in einer Broschüre zur Übersetzungsförderung präsentiert.

Zudem wurden 20 Veranstaltungen zurückbehalten, etwa 45 Autoren und Moderatoren werden vom 10. bis zum 14. Oktober 2018 bei Veranstaltungen rund um die Luxemburger Präsenz in Frankfurt aktiv eingebunden sein. So wird während des gesamten Zeitraums der Messe ein abwechslungsreiches Programm am Stand gewährleistet.

* Claude D. Conter, Ian De Toffoli, Danièle Kohn, Susanne Jaspers, Nora Si Abderrahmane, Nathalie Ronvaux, Nora Wagener.



Alphabetische Liste der finalen Auswahl der Bücher/literarischen Werke für die Frankfurter Buchmesse 2018



1. ANGEL, Marc: « De Jas kënnt zeréck »/Le retour du Yas, Insitu, Dezember 2017.

2. ATTEN, Alain: "Alle véierzéin", Kremart, Februar 2018.

3. BACK, Jean: "kreuz und mehr", Editions Binsfeld, Oktober 2018.

4. BACK, Jean: "Iesel", Editions Binsfeld, November 2017.

5. BACK, Jean: "Trackl Blues", Kremart, Oktober 2017.

6. BLAISE, Henri: "Kardiogramme", Editions PHI, Juli 2018.

7. CONTER, Claude D.: "Fundstücke" – Trouvailles, Band 3, Centre national de littérature, August 2018.

8. CONTER, Claude D.: "Schrift und Bild im Dialog", Über das Verhältnis zwischen Bildkünsten und Literatur in Luxemburg, Centre national de littérature, Juni 2018.

9. CONZEMIUS, Marguy: « Michel Medinger et ses univers photographiques », Centre national de l'audiovisuel, Juni 2018.

10. DIETRICH, Eva: "Das fremde Gewürz", Capybarabooks, April 2018.

11. DI BARTOLOMEO, Anja: "Chamäleons", Op der Lay, Dezember 2017.

12. FORGIARINI, Tullio: « La Ballade de Lucienne Jourdain », Editions Hydre, November 2015.

13. GALBATS, Patrick: "Hit me one more time", Pepperoni Books/CNA, April 2018.

14. GALES, Dany: D'Buch vum klenge Fuuss, deen e Buch wollt schreiwen, Verlag: N.N., September 2018.

15. GAUL, Roland Benoit: "100 Jahre Militärfahrzeuge in Luxemburg", Editions Revue SA, November 2017.

16. GONNER, Marcel Bernd: "Pirat oder Seeräuber sterben nie", Editioun Bischerhaischen, November 2017.

17. GRAAS, Marc: "Der letzte Fischer von Hafnir", Editions Saint Paul, Juli 2018.

18. GREISCH, Paul: "Tëscht Kaz a Kueder", Editions Binsfeld, 2017.

19. GRICIUS, Pierre: « Josy Barthel », Editions Saint-Paul, Mai 2018.

20. GRUENBEIN, Durs: "Das Reservoir der Träume", Hydre Editions, Juli 2017.

21. GROEBER, Gast: "Eng Stad ënnert dem Himmel", Op der Lay, 2017.

22. HAMEN, Samuel: "V wéi vreckt, w wéi Vitess", Editions Binsfeld, 2018.

23. HAUSEMER, Georges: "Bushäuschen in Georgien", Texte und Fotos, Capybarabooks, Oktober 2017.

24. HAUSEMER, Georges: "Der Schüttler von Isfahan", Karawansereien, Capybarabooks, März 2016.

25. HAUSEMER, Georges/JASPERS, Susanne: "Fuchs im Aufzug", Capybarabooks, Februar 2017.

26. HAUSEMER, Georges/JASPERS, Susanne: "Luxemburg, das einzigartigste Großherzogtum der Welt", Capybarabooks, März 2017.

27. HELMINGER, Nico: "Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge", Editions Binsfeld, November 2017.

28. HOSCHEIT, Jhemp: "Wootleche Krich", Editions Binsfeld, Oktober 2018.

29. HURM, Gerd/REITZ, Anke/Zamir, Shamoon: „The Family of Man Revisited: Photography in a global Age", Centre national de l'audiovisuel, Januar 2018.

30. JASPERS, Susanne: "Mit Jean-Claude auf der Hühnerstange", Kuriose Orte in Luxemburg, Capybarabooks, Juni 2018.

31. KOHN, Rafael David: "Che Guevara war ein Mörder", Hydre Editions, November 2017.

32. KREMER, Christiane/BIWER, Vincent: "De Lobo schwätzt erëm", Kremart, Oktober 2018.

33. KRIER, Maryse: "Die verbleibende Zeit", Editions Saint-Paul, Februar 2018.

34. KOLTZ, Anise: « Le messager sans message », Galerie Simoncini, 2016.

35. MATHIEU, René: « Végétal », Mes racines, mes recettes, Editions Saint-Paul, Februar 2018.

36. MEYER, Roland: "Tel Mo", Op der Lay, 2017.

37. MEYER, Roland: "Wenn immer alles so einfach wäre", Op der Lay, Juni 2018.

38. McKee, David/MARTELING, Luc: Den Elmar an de Päiperlek, Kremart, März 2018.

39. NADIN, Christophe/SCHLECK, Fränk: Fränk Schleck, Editions Saint-Paul, Mai 2018.

40. PASKIN, Judith/SIIRIAINEN, Tuire: "T'ass e Monster a menger Kichen!", Who is afraid of the Big Bad Lunch, Blueberry & Pie SARL, 2018.

41. PORTANTE, Jean: « L'architecture des temps instables », Editions PHI, November 2015.

42. ROSS, Tony/KREMER, Christiane (Übersetzung): "Déi kleng Prinzessin: Ech war dat net!", Kremart, März 2018.

43. SCHLECHTER, Lambert: « Monsieur Pinger saisit le râteau et traverse le potager », Editions PHI, November 2017.

44. SCHLECHTER, Lambert: « One day I will write a poem », Black Fountain Press, März 2018.

45. SCHLECHTER, Lambert: « Le parasols de Jaurès », Editions Binsfeld, Oktober 2018.

46. SCHMIT, Claude: « A la recherche du rien perdu », Editions PHI, September 2018.

47. SCHMIT, Claude: "Kinderland", Editions PHI, November 2017.

48. SCHMIT, Elise: "Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen", Editions Hydre, Oktober 2018.

49. SCHMIT, Yorick: "Der Geruch der Erde nach dem Regen", Editions Saint-Paul, September 2018.

50. SCHOOS, Jean: "E Glas ze vill", Editions Binsfeld, Oktober 2018.

51. SCHOOS, Thomas/Keong A-Song: "WOOW!!! Luxemburg, Charlotte und Monsieur Hibou auf Entdeckungsreise", Editions Binsfeld, November 2017.

52. SPELLINI, Serge/WALLINGER, Albin: "Prominente über Frank Elstner, PROM Verlag, September 2018.

53. STECKEL, Margret: "Jette, Jakob und die andern", Capybarabooks, November 2017.

54. STEICHEN, Yves: "Thierry van Werveke", CNA/Editions Saint-Paul, Mai 2018.

55. THILL, Jeff: Status 2018, Eine Bestandsaufnahme der jungen Luxemburger Literatur auf Englisch, Black Fountain Press, Sommer 2018.

56. WAGENER, Nora: "Larven", Editions Hydre, Oktober 2016.

57. WEBER, René: "Den Hu an dat klengt Gespenst", Op der Lay, Dezember 2017.