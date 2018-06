Fir d'Kulturjoer Esch 2022 weider ze preparéieren, war e Mëttwoch de Verwaltungsrot vun der Entitéit beieneen.Éischten RTL-Informatiounen no hätten déi zwee aktuell Coordinateure vum Projet nei Posten acceptéiert. Deemno hätten dës Leit net méi um Kapp vum Organisatoresche gestanen, mä den Andreas Wagner an d'Janina Strötgen sollte fir aner Chargë responsabel ginn an eeben net méi fir d'Koordinatioun.Un dës éischt Ofmaachung tëscht Wagner/Strötgen an dem Verwaltungsrot vun der Asbl gouf sech awer lo - eisen Informatiounen no - net méi gehalen - de Revirement gouf et an der Sëtzung vun e Mëttwoch de Mëtteg, wéi béid Leit awer keng nei Tâchë wollten unhuelen.De Verwaltungsrot huet dëse Revirement aktéiert a wäert en Donneschdeg Decisiounen an dëser Personalaffär matdeelen.Detailer wäerten dann en Donneschdeg zu Esch op enger Pressekonferenz matgedeelt ginn.An den Escher Grondschoule wäerten iwwerdeems sougenannte kulturell Coordinateure genannt ginn. Dat gouf d'lescht Woch am Gemengerot schonn esou decidéiert.Dës sollen d'Escher Schüler op d'Kulturjoer preparéieren a gemeinsam mat hinne kënschtleresch Projeten ausschaffen a realiséieren.