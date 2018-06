An der Rockhal gi sech d'Superstars den Ament quasi d'Klensch an de Grapp. E Méindeg ass et um Billy Idol.

Billy Idol: Ee Superstar kënnt op Lëtzebuerg (20.06.2018) An der Rockhal gi sech d'Superstars den Ament quasi d'Klensch an de Grapp. E Méindeg ass et um Billy Idol.

Zënter 1977 ass de Billy Idol eng Ikon vum Punk Rock. Mat der Band Generation X huet hien déi britesch an awer och séier déi international Musekszeen revolutionéiert. Mat Lidder wéi Ready Steady Go oder Youth Youth Youth war de Museker mam exzentresche Liewensstil ee vun den éischte Punk Acts, deen op der britescher ëffentlecher Televisioun an der legendärer Emissioun Top of the Pops opgetrueden ass. Ma eng grouss Influenz vum Billy Idol, dee mam richtegen Numm William Broad heescht, war awer keen aneren, ewéi den Elvis Presley.

No enger erfollegräicher Solo-Karriär an den 80er mat Lidder wéi Dancing with myself oder Rebell Yell konnt de blonden Womanizer net manner wéi 16 Top-40-Hits usammelen.



Mat knapps 62 Joer ass den expressive Rocker nees op Tour a vu Nervositéit ass keng Spuer virun den Optrëtt.

Mir hunn de Billy zu Bréissel am Forest National getraff an do war fréiere Revolutionär zwar ganz oppen, ma op der Bühn awer ëmsou dynamesch an elektriséierend. No souvill Joer iwwerzeegt hien nach ëmmer mat senger Bühneshow, an hien ass och dankbar senger Passioun no 4 Joerzéngt nach kënnen nozegoen.

Um Programm stinn eng Rëtsch Daten an europäeschen Stied an do duerf Lëtzebuerg natierlech net feelen. 2014 war de Billy Idol schonn eemol an der Rockhal an dorunner erënnert hie sech nach ganz gutt.

Lëtzebuerg huet eng besonnesch Plaz am Billy Idol sengem Häerz, well hien a senger Jugend iwwert d'Welle vu Radio Luxembourg fir d'éischt Rock n' Roll héieren huet. A fir de Lëtzebuerger Publik wëll hien och eng eenzegaarteg Show liwweren.

De Méindeg, de 25. Juni ass et souwäit, da steet de Billy Idol nees mat senger onvergläichlecher Attitüd a sengem fantastesche Gittarist Steve Stevens op der Bühn an der Avenue du Rock'n Roll um Belval. Dëst ass d'Geleeënheet, al Hits nees nei ze entdecken an eng lieweg Legend op der Bühn ze erliewen.