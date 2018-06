E Véierelsjoerhonnert no der Grënnung, hält den däitsche Musekssender "Viva" Enn vum Joer definitiv op mat senden.

Dat huet den amerikanesche Mediekonzern Viacom bekannt ginn. Viva diffuséiert schonn zanter enger gudder Zäitchen ofwiesselnd mat der Chaîne Comedy Central. Dëse sent vum Januar u 24 Stonnen den Dag.



De fréiere Kultsender Viva war 1993 als däitsche Pendant zu MTV op Sendung gaangen. Zu deene jonke Presentateuren hunn an den 90er Joren ënnert anerem d'Heike Makatsch an de Stefan Raab gehéiert. 2004 gouf de Sender vu Viacom iwwerholl.