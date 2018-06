Nouveau Cirque: Gravity & Other Myths, de 27. Juni zu Wolz.

E Sonndeg ass um 11 Auer zu Miersch am Literaturzenter d'Zeremonie fir den, deen deiwwerreecht kritt

Et ass säin zweete Servais-Präis an domadder huet den Nico Helminger säi Brudder Guy iwwerholl, deen awer och schonn eemol mat dem Lëtzebuerger Literatur-Präis ausgezeechent gouf. 2014 hat de Poesie-Band Abrasch dem Jury am beschte gefall, déi Kéier ass de Präis fir d'Buch Kleng Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge, e laangen Titel, en décke Schmöker a wourëm et geet, erzielt den Auteur selwer.

Wien net bei der Zeremonie kann derbäi sinn, soll awer roueg dem Men Malkowitsch seng Geschichte liesen, déi hunn et a sech an och mol ganz ondezent ka ginn.

A méi erzielt den Nico Helminger och den Owend bei No Art, well do ass de Mann mam Hutt den Invité.





Dat ass d'Actrice Eugénie Anselin, eng temperamentvoll Actrice, déi franséisch Originnen huet, als Kand an Däitschland an dono zu Lëtzebuerg opgewuess ass. An déi ganz séier wousst, wat se wollt: Schauspillerin ginn. Awer dobäi net nëmme friem Texter spillen. Scho mat 16 Joer hat se hir éischt One-Woman-Show geschriwwen a gespillt. Elo kënnt eng nei: WOW - nennt sech de Programm, deen déi nächst Woch op däitsch am Kasemattentheater an dann dono op franséisch am TOL gespillt gëtt.





D'Première ass en Dënschdeg.

Am CNA zu Diddeleng kann een dann ongewéinlech Fotoe kucke goen.





De Michel Medinger gehéiert zu de rare Fotografen hei am Land, déi nach an der Dunkelkammer schaffen an hir Fotografien op eng al Manéier entwéckelen. Am CNA kritt een den Ament e gudde Abléck a seng komplett Aarbecht gebueden, vun den Ufäng, mat Fotografie vu sengem Papp sengen Tiräng, bis hin zu sengen deels morbiden an awer och ironeschen Nature-mortes, bei deenen hien och alt Aarbechtsgeschir oder gedréchent Planzen dran inzenéiert.

De Michel Medinger iwwer seng Konscht







D'Expo am CNA dauert bis den 16. Dezember.

An den nächste Mëttwoch fänkt de Wolzer Festival un ...

Deen huet sech jo lescht Joer e bëssi geännert. E gëtt elo organiséiert vun enger asbl, déi zesummeschafft mat Coopérations, déi jo och de Centre Culturel Prabbeli geréieren. D'Iddi vun der Programmatioun war et e Crossover vu verschiddene Stiler ze maachen, international Nimm awer och national a lokal Kënschtler an Associatiounen zesummenzebréngen. Dëst Joer begéint een Jazz, World Music, Kannertheater, eng Oper, awer och eng Kombi aus Neo-Klassik, Jazz an Electro- e Projet wou och de Francesco Tristano derbäi ass. Lass geet et e Mëttwoch mat richteger Akrobatik mat der australescher Trupp Gravity and other myths.