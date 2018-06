Mansfeld – ass en Numm, deen engem direkt kënneg virkënnt an deen een op Schratt an Tratt an der Stad begéint.

Expo "Amis-Ennemis: Mansfeld (13.06.2018) D'Expo leeft bis den 21. Oktober am Musée 3 Eechelen

En ass synonym fir d’Zäit vun der spuenescher Renaissance zu Lëtzebuerg, an nach haut kann een d‘Iwwerreschter vum Pierre-Ernest Mansfeld sengem Palais a Clausen kucke goen. Am Kader vu sengem fënnefhonnertste Gebuertsdag weist de Musée Dräi Eechelen den Ament eng nei Ausstellung iwwert eng vun de wichtegste Figuren aus eiser Geschicht.

De Pierre-Ernest vun Mansfeld war tëscht 1544 a 1604 ënnert spuenescher Herrschaft Gouverneur an der Festung Lëtzebuerg. Dat war eng politesch komplizéiert an onroueg Period. Am Zentrum vun der Ausstellung steet de komplexe Reseau vun den historesche Persounen an hir perséinlech Bezéiungen zueneen, wat unhand vu Medaillen, mä och duerch e sëllechen aner Objete gewise gëtt. Et ass keng numismatesch Expo.

Zu där Zäit war et Usus, datt dichteg Leit hire Portrait op Medailen veréiwege gelooss hunn. Dat war eng Alternativ zu de gemoolte Portraiten, déi deelweis ze opwänneg an der Produktioun waren. Och Privatleit konnten dat maachen.

D’Expo heescht “Amis/Ennemis:Mansfeld Et Le Revers De La Médaille”, wat op déi spannend Frëndschaften a Feindschaften vun de politesch a militäresch wichtege Perséinlechkeeten aus där Zäit uspillt.

Wie méi iwwert den Mansfeld an virun allem iwwert d‘Lëtzebuerger Geschicht mat senge Nopeschlänner wësse wëll, ka bis den 21. Oktober am Musée Dräi Eechelen op Entdeckungsrees goen.