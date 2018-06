De Sänger huet am Virfeld vu sengem Concert 2 Schoulklassen agelueden a mat de Jonker iwwer säi schwéiere Parcours an d'Poesie geschwat.

Bei bal all Concert, wou de Grand Corps Malade gëtt, wëll en am Virfeld Mënschen treffen, mat deenen hie sech austausche kann, sief et Patienten aus der Rehaklinik oder nach jonk Schüler. Och en Donneschdeg huet hien 2 Klassen agelueden, fir mat hinnen iwwer säi schwéiere Parcours an d'Poesie ze schwätzen.

D'Jenny Fischbach huet hie getraff.