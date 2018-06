© Vidosava Kuzmic (RTL)

Am Abrëll ass et bekannt ginn, ma e Sonndeg krut den Auteur de Präis, eng vun de wichtegste Literaturauszeechnungen hei am Land, am CNL zu Miersch iwwerreecht. A sengem Buch kritiséiert den Nico Helminger op eng satiresch Manéier d'Entwécklung vun der Gesellschaft zu Lëtzebuerg, a gräift dobäi Theme wéi Globaliséierung, Burn-Out, Finanzskandaler an Nation-Branding op.



Klickt op d'Foto, fir an d'Fotogalerie eranzekommen:



Zanter 1992 schonn iwwergëtt d'Fondatioun Servais de Präis, dee mëttlerweil mat 6.000 Euro dotéiert ass. Belount gëtt dat bedeitendst Lëtzebuerger Wierk vum Joer, mam Ziel d'lëtzebuerger Literatur ze promouvéieren. Do dernieft ënnerstëtzt d'Fondatioun d'Recherchen a Publikatiounen. De Prix d'Encouragement gëtt des Kéier net iwwerreecht - et sinn nämlech keng Manuskripter agereecht ginn.

Fir den Nico Helminger ass et schonn de zweete Servais-Präis: 2014 ass säi Gedichtband "Abrasch" ausgezeechent ginn.



De ganze Reportage gëtt et den Owend am Journal op RTL Télé.