Et rumouert weider an der Organisatioun vum Kulturjoer Esch 2022. De Michel Clees huet sech aus dem Verwaltungsrot zeréckgezunn.

Nodeems en Donneschdeg annoncéiert gouf, dass d’Kontrakter vun den 2 aktuelle Coordinateuren op den 30. Juni wäerten auslafe gelooss ginn, wougéint déi juristesch wëllen virgoen, koum e Sonndeg d’Annonce, dass och e Member am Verwaltungsrot demissionéiert huet.

De Michel Cleess, deen zanter 2 Joer an deem Gremium souz, féiert perséinlech Grënn un, firwat hien sech zeréckzitt. Dat huet hien dem Tageblatt géintiwwer confirméiert.

Domadder sinn am Verwaltungsrot vun Esch 2022, mam Raymond Schadeck an dem Danièle Fonck, elo just nach zwee Vertrieder aus der Zivil-Gesellschaft vertrueden. 15 Membere vun den anere 17 sinn entweder politesch aktiv, oder si Beamten. Derbäi kënnt den Direkter vun der Uni Lëtzebuerg, an ee Vertrieder vun ArcelorMittal.