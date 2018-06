© MCULT

Kultur, digital: Reportage Nico Graf



Lëtzebuerg gëtt sech och an der Kultur eng national digital Strategie. De Kulturminister Xavier Bettel huet se en Dënschdeg op enger Pressekonferenz presentéiert, wou déi nei Coordinatrice fir deen Domaine, d'Marianne Backes, hir Pläng an och déi vun e puer Instituter virgestallt huet.

An et war eng ongewinnte Situatioun: e laangen Dësch an op der enger Säit souzen 8 Intervenanten aus der Kulturzeen an hinne vis-à-vis ëmmerhi 5 Journalisten. Den Interêt war also net grouss fir dat, wat de Premier néideg an essentiell genannt huet.Well: D'Erwaardunge vu bausse wiere grouss. Et géif ee gesinn, wann d'Leit an en Institut kommen, da géife se froen, ob et eng App gëtt. "Mir sinn der Meenung, datt de Patrimoine culturel eppes muss sinn, wat accessibel ass", huet de Premier et op de Punkt bruecht.Computeriséiert, digitaliséiert, numeriséiert soll also alles an Zukunft sinn, ob an der Nationalbibliothéik, am Musée, am CNA oder am Naturmusée.D'Coordinatrice vun deene Beméiungen, d'Marianne Backes, huet betount, datt een e breeden an inklusiven Accès op de kulturellen digitale Patrimoine wéilt ginn. Dofir misst een d'Basis schafen, datt déi verschiddenste Publicke sech mat deem Patrimoine kënnen ausernanersetzen, e kenneléieren, mat him schaffen, en transforméieren.A bis dohinner ass schrecklech vill ze schaffen: ze repertoriéieren, ze scannen, ze recherchéieren, ze publizéieren. Ganz vill Hannergrond-Aarbecht, déi een net gesäit. De Michel Polfer vum Musée huet et mat enger Zuel resüméiert:D'Digitaliséierung wier fir e Musée eng ganz komplex Affär, virun allem fir en Haus mat ganz ënnerschiddleche Sammlungen ... a mat iwwer 1 Millioun Objeten.A wat fir Problemer an der Praxis laueren, huet de Claude Conter vum Literaturhaus erzielt, mat engem Schrëftstellerbeispill aus dem Manderscheid-Fundus: Wann een e Bréif géif digitaliséieren, da géif een net just e Bild maachen, da bräicht een d'Meta-Donnéeën ... Et misst ee wëssen, vu wiem an u wiem de Bréif goung, da kéim vläicht eng Transkriptioun derbäi an da missten z.B. den Auteur an den Adressat oder hir Ayant-Droiten d'Recht ginn, de Bréif iwwerhaapt zougänglech ze maachen.An dann huet nach keen eppes vun enger Publikatioun gesot. Well och do gëllt et kéipweis Rechter am A ze halen.Hëllefe soll do also iwwerall och déi national Koordinatioun. Déi dëst Joer e Budget vun iwwer enger hallwer Millioun huet.



Schreiwes vun der Regierung

Xavier Bettel a présenté la stratégie numérique du patrimoine culturel national (26.06.2018)



Communiqué par: ministère de la Culture

Dans sa fonction de ministre de la Culture, le Premier ministre Xavier Bettel a présenté le 26 juin 2018 la stratégie numérique du patrimoine culturel national. Celle-ci a été élaborée en étroite collaboration avec les instituts et les services en charge de la préservation, de la diffusion et de la valorisation du patrimoine, dont les bibliothèques, les archives et les musées.



Il s'agissait en premier lieu de réaliser une étude approfondie de la situation existante, de développer un réseau de compétences entre instituts culturels et de les soutenir et accompagner au niveau du développement et de la mise en œuvre de leur stratégie numérique du patrimoine culturel national.



Xavier Bettel a souligné qu'en créant le poste de coordinateur de la stratégie numérique, il lui tenait à cœur de préparer l'avenir de notre patrimoine culturel: «À l'heure actuelle, les instituts culturels font déjà un travail précieux dans le domaine de la numérisation, mais la pression de la révolution digitale est énorme et elle avance à grands pas. Nous le constatons d'ailleurs aussi dans d'autres secteurs. Les attentes des différents domaines sont considérables, que ce soit dans la recherche, l'éducation ou tout simplement le grand public, tous intéressés à accéder au patrimoine culturel de façon numérique».



Un réseau de compétences, regroupant des spécialistes du numérique dans les différents instituts culturels, a été créé. Il sert à établir des synergies entre acteurs notamment par l'échange d'information, la définition de cadres communs, le transfert de connaissances et le développement de projets communs.



Lors de la conférence de presse, les différents instituts culturels ont illustré la mise en œuvre de la stratégie numérique en présentant des exemples dans leurs domaines respectifs. Toutes ces actions s'insèrent dans la démarche de mettre en place un cadre référentiel de développement numérique du patrimoine culturel contribuant à créer des synergies entre les différents acteurs du secteur et à rendre ce patrimoine accessible au plus grand nombre.