Elmar Trenkwalder WVZ 221, 2009 Terre cuite émaillée 275 x 450 x 30 cm Collection Mudam Luxembourg Acquisition 2013 © Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Vum September u wäert et am Mudam eng nei Linn an hirer Programmatioun ginn, dat huet déi nei Direktesch vum Musée, Suzanne Cotter um Mëttwoch de Moie bei der Presentatioun vum kënschtleresche Programm vum Hierscht annoncéiert.



Et leet een e grousse Fokus op déi eege Sammlung, déi aus ronn 700 Wierker vu Kënschtler aus Lëtzebuerg, an der ganzer Welt besteet. Déi Sammlung ass an den 90er Joren entstanen, nach virun der Grënnung vum Musée 1998 a senger Ouverture 2006.



Am September kann een ënnert anerem eng Ausstellung iwwert d'Molerei aus den 80er an 90er Jore gesinn.



Ronn 15 Wierker vu bedeitende Kënschtler aus ënnerschiddleche Generatioune wäerten ze gesi sinn, wéi z.B. vum Michel Majerus oder Julian Schnabel, mä awer och vun 2 Fraen, dorënner och d'Lëtzebuergerin Tina Gillen. Ënnert anerem dëst géing weisen, datt d’Choixe bannent dem Musée vun der Zäit, an där mer liewen, beaflosst wieren.





Extrait Suzanne Cotter



Tina Gillen Häusersequenz, 1996 24 peintures acryliques sur toile et caisse en bois 35 x 45 cm chacune Collection Mudam Luxembourg - Apport Focuna © Photo : Andrés Lejona / Mudam Luxembourg

Jeff Wall Mask maker, 2015 Inkjet print 167,4 x 134,5 cm Courtesy the artist © Jeff Wall

Am Kader vun Design City Dan Roosegaarde Van Gogh Path © Studio Roosegaarde

Am Kader vun Design City Dan Roosegaarde Dune © Studio Roosegaarde

Stan Douglas Le Détroit, 1999-2000 Double projection 35mm sur écran recto verso, noir & blanc, son Collection Mudam Luxembourg © Stan Douglas

En Highlight an der Programmatioun ass sécherlech d’Expo vum Fotograf Jeff Wall, deen de Bléck op d’Fotografie fundamental changéiert huet. D’Expo gouf a Kollaboratioun mat der Kunsthalle Mannheim organiséiert.Donieft wäert awer och eng Ausstellung am Kader vun Design City gewise ginn.Vum Oktober u kann ee eng Filminstallatioun vum international bekannte kanadesche Kënschtler Stan Douglas gesinn an am November wäert et e Performance-Weekend gi mam amerikanesche Choreograph Trajal Harrell.