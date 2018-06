18: Minigolf-Ausstellung an de Rotonden (27.06.2018) An enger ganz speziell Ausstellung, déi bis Enn August dauert, gëtt de Visiteur zum aktive Spiller.

Zënter 10 Joer sinn d’Rotonden Deel vun der Lëtzebuerger Kulturlandschaft. D’Demande goung un déi Kënschtler, déi an deene Jore mat hinne collaboréiert hunn oder do ausgestallt hunn. D’Iddi vun engem Minigolf-Parcours stoung scho méi laang am Raum, an ass elo fir dës Occasioun reell ëmgesat ginn. D’Kënschtler ware fräi, hir Iddien ëmzesetzen, mat der eenzeger Konditioun, datt d’Wierk herno bespillbar muss sinn.





En artistesche Minigolf-Parcours ass entstanen, wou och emol nei Reegelen oder Reinterpretatiounen dobäi erauskomm sinn. Esou sinn d'Resultater ganz ënnerschiddlech an gi vu méi klassesche Bunnen, bis zu méi spektakuläre Statiounen.

D’Rotonden hunn eng ganz multidisziplinär Programmatioun an de Minigolf-Parcours ass eng gutt Geleeënheet Konscht mat enger Aktivitéit ze verbannen, déi vill Leit uschwätzt.

E Mëttwoch den Owend ass de grousse Vernissage vun der Ausstellung „18“ a bis Enn August kann een dann nach de kreative Minigolf spille goen.