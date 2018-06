Siren's Call 2017 © Mike Zenari

An de Rotonden ass um Donneschdeg den Owend Vernissage vun enger méi spezieller Ausstellung, dat kann een esou soen, well hei hunn 18 verschidde Kënschtler hir eege Minigolf-Statioune créeiert, fir d'10 Joer Bestoe vun de Rotonden ze feieren.





Dat heescht de Prinzip vum Minigolf bleift deen nämmlechten, et kritt ee säi Schléier a säi Ball an da kann een di eenzel Bunnen ausprobéieren a seng Punkten notéieren. D'Statioune fënnt een da bannen an der Galerie, am grousse Sall, mä och baussen am Haff an an der Rotonde 2, déi jo nach net ganz fäerdeg ass. Urban Art mat engem spilleresche Charakter. Verschidde Bunne gesinn och wierklech spektakulär aus an di eng oder aner sinn dann och e bësse méi schwiereg ... ebe wéi beim richtege Minigolf.

Bis de 26. August kann een dat nach ausprobéiere goen an d’Konscht a Form vu Minigolf erliewen. Da steet awer och nach e Festival virun der Dier, deen een am beschten net verpasse sollt.

De Siren’s Call geet an di zweeten Editioun an d’Organisateure vum Atelier hu sech hei och erëm sou munches afale gelooss. Well nieft der musikalescher Offer stinn och Workshoppen, eng Expo, e Lokale Maart a villes méi um Programm. Headliner ass dëst Joer di amerikanesch Band MGMT.

Da muss een natierlech och soen, datt de Kader fir de Festival jo schonn exzeptionell ass. An a ronderëm d’Abtei Neimënster am Gronn, kann een d’Concerte lauschtere goen.

De Samschdeg um 14 Auer geet et lass mam éischte Concert an ofgeschloss gëtt de Festival am Gudde Wëllen, wou et dann och bis an di fréi Moiesstonne geet. Den Entrée ass iwwregens gratis fir Kanner ënner 10 Joer.











En onvergiessleche Schauspiller, den Thierry van Werveke. Am CNA zu Diddeleng kritt een elo e flotten Abléck a säi Liewen a seng Carrière.

2009 ass den Thierry van Werveke no laanger a schwéierer Krankheet gestuerwen. Hien huet a ganz ville Filmer, Serien an Theaterstécker matgewierkt. Bei eisen däitschen Noperen ass e virun allem hänke bliwwen duerch seng Roll vum Henk, wou en nieft dem Schauspiller Til Schweiger am Film Knockin‘ on Heaven’s Door ze gesi war. Hei zu Lëtzebuerg ass hie mam Andy Bausch senge Filmer grouss ginn. Den Thierry war immens facettëräich an d’Ausstellung am CNA weist genau dat. De Vernissage ass dëse Sonndeg an d'Expo geet bis den 30. Dezember.

De Paul Lesch, Direkter vum CNA, ass Freides Invité beim Gibbes Bertolo an do kritt een dann nach méi Informatiounen iwwert déi grouss Thierry-Expo.



Weider geet et mat enger ganz bekannter Oper, déi sou gutt, wéi jidderee kennt: Carmen. An dat gläich 2 mol op zwou verschidde Plazen an 2 verschidden Interpretatiounen.

De Groussen Theater schléisst seng Saison mat dëser Oper of an zwar a Form vun Danz. De Choreograph José Montalvo huet eng Passioun fir de Personnage Carmen. Carmen an dësem Fall ass an der Mehrzahl geschriwwen an de José Montalvo huet an engem Interview fir de Nationaltheater vu Chaillot erkläert, firwat dat esou ass.

D’Carmen representéiert eng revolutionär Fra aus dem 19. Joerhonnert, di Fräiheet an Emanzipatioun verkierpert. Wou d’Oper vum Georges Bizet di éischte Kéier 1875 opgefouert gouf, ass se éischter negativ ukomm. Réischt méi spéit, wou de Komponist schonn dout war, krut et seng Unerkennung a gehéiert elo zu enger vun de meeschtegespillten Operen op der ganzer Welt.

E Freideg an e Samschdeg kann een dann dës Interpretatioun a Form vun Danz an de Groussen Theater kucke goen. Den OPL huet sech awer och mam Carmen ausernee gesat.

D’Opersängerin Elina Garanca interpretéiert zesumme mam OPL d’Lidder vum Carmen. De Summerconcert steet dëst Joer am Zeeche vun enger Operngala, déi een da mam summerleche Flair op der Kinnekswiss genéisse kann an dat och de Samschden den Owend.