Expo: Art-Déco-Stil aus den 20er-40er Joeren zu Lëtzebuerg (29.06.2018) D'Expo, bei där ë.a. Miwwelen, Kleeder, Bijouen a Skulpturen ze gesi sinn, ass nach bis de 4. November ze gesinn.

Vun der Grafik, der Konscht eriwwer bei d’Moud bis bei déi éischt Miwwelen. D’Expo beliicht all Volet mat Fokus op d’Epoch zu Lëtzebuerg selwer.Visuell gëtt d’Ausstellung vu ville Fotoe begleet. Natierlech alles a schwaarz-wäiss. Interessant sinn dowéinst och déi eenzel Zeechnunge vu Raumusiichten, déi weisen, dass d’Raim net triste waren, ma ganz faarweg. Et geet vill ëm d’Architektur, ma gréisstendeels awer ëm d’Ariichtung. Och am Hibléck op den Tourismus. Wéi waren d’Hoteller ageriicht a wéi hu se sech entwéckelt?Eng Zäit déi lues a lues verschwënnt a vergiess gëtt, ma grad dowéinst lount et sech, d’Ausstellung kucken ze goen.