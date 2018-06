Kulturassisen, Dag 1: E puer Andréck (29.06.2018) Hei Off-Biller - also onkommentéiert - vum Freideg de Mëtteg am Conservatoire.

Kulturassisen, Dag 1: Stëmmen a Meenungen (29.06.2018) Serge Kollwelter (Forum Culture), Jo Kox (KEP), Serge Basso (Kufa), Monique Kieffer (BnL), Danièle Igniti (opderschmelz) a Kulturstaatssekretär Guy Arendt.

2016 war déi 1. Editioun iwwerhaapt vun de Kulturassisen, zejoert en Tëschebilan an dertëscht gouf et iwwer 2 Joer intensiv Consultatiounen an Aarbechtsgruppe mat iwwer 550 Acteuren aus de verschiddenste Kultursparten. D'Resultat ass zanter en Donneschdeg den Owend online ze consultéieren a senger provisorescher Form – bis Enn des Mounts sinn nach Propose wëllkomm.Et ass eng 190 Säite laang Fläissaarbecht vum Coordinateur vum Plang, dem Jo Kox, mat iwwer 60 konkrete Recommandatiounen, wéi d'Artisten nees an de Mëttelpunkt vun der Kultur komme sollen an d'Politik de beschte Kader derfir schafe soll ... mä esou ganz kloer ass et awer nach net.Hei drënner déi eenzel Aussoen aus dem Video kuerz zesummegefaasst:Mir hunn elo e Plang. Kréie mir e Programm a gi Prioritéite gesat? Well soss mengen ech, dass mir mat deem ganz ambitiéisen Text, deen ech warscheinlech als Eenzegen säit gëschter Owend nach net ganz gelies hunn, wat ech iwwregens och eng Zoumuddung fannen, niewebäi gesot .. mä mir sollen iwwer eppes diskutéieren, wat knapps do ass!Fir mech fänkt et haut eréischt un!Pour moi, c'est pas un plan, c'est une suite de recommnandations et de préconisations, mais c'est déjà enorme, je pense que les prochains enjeux maintenant c'est un vrai plan avec des objectifs et un calendrier! C'est tout ce que je voulais dire.De Staat muss kënnen encadréieren, Weiche setzen, och kontrolléieren, wann e Suen verdeelt, dat fannen ech alles normal, mä opgepasst, dass mir net an ze vill eng Reglementatioun herno verfalen.Kultur ass awer och ze wichteg, fir se just dem Kulturministere ze iwwerloossen ... 't ass och eng Responsabilitéit vun der ganzer Regierung an déi Impressioun huet een awer ni!Ech hunn och keng Loscht, dass dee Pabeier do steet an dass en herno an d'Poubelle flitt, dat ass kloer. Dee soll schonn eng gewësse Basis hunn, à voir wéi mir dat organiséieren, ma dat muss scho gemaach ginn ...

Réckbléck: Tëschebilan 2017 an 1. Kulturassisen 2016

Kultur-Entwécklungsplang soll nach dës Legislatur stoen (01.07.2017) Déi Diskussioun ass lescht Joer lancéiert ginn op den 1. Kulturassisen. Elo war den Tëschebilan.

Éischt national Kulturassisen (02.07.2016) Dat mat konkrete finanzielle Verspriechen an der Annonce vun engem Kulturentwécklungsplang.