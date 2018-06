E war am Koalitiounsprogramm decidéiert ginn an elo 4 Méint virun de Walen ass en do: den 1. nationale Kulturentwécklungsplang.

1. nationale Kulturentwécklungsplang gouf presentéiert (30.06.2018) E war am Koalitiounsprogramm decidéiert ginn an elo 4 Méint virun de Walen ass en do: den 1. nationale Kulturentwécklungsplang.

Et waren däitlech manner Läit um Rendez-vous e Samschdeg, ze schéin oder ze fréi moies oder aus Enttäuschung: ze mann Zäit fir sech an déi 190 Säiten Dokument anzeschaffen a well nees déi selwecht Debatte gefouert goufen, ewéi scho virun 2 Joer an ëmmer ass ee séier op de Suen.

Xavier Bettel, Kulturminister: Et ass eise Match alleguerten an do dierf keen ewechfalen, dass déi Suen, déi mir an d'Kultur hunn, en Invest sinn et si keng Depensen.

Anne Simon, Metteuse en scène: De grand public muss verstoen wat mir maachen, an do hu mir am Moment e Kommunikative Besoin dee net erfëllt ass well eis Aufgab innerhalb vun der Gesellschaft ass de Läit net ëmmer kloer!

Guy Daleiden, Direkter Filmfong: Mir mussen zu Lëtzebuerg eng Kultur vun der Kultur entwéckelen, an déi feelt, mir hunn déi net a mir mussen ëmmer erëm de Leit erkläre firwat mir Kultur ënnerstëtzen.

Misch Feinen Artist / Maskenda: ... dat brauch e politesche Wëllen, dat brauch eng Diskussioun, déi net just leeft tëscht Kënschtler, déi op de Knéie sëtzen a Suen heeschen an déi aner, déi um laangen Hiewel setzen! Dat braucht vertrauen an dat ass net ginn!

Sacha Ley Actrice / Musekerin: Du fänks mat all Projet vir un a mat all Projet bass du als P.rsoun amgaang z'investéieren, et ass eng Wiel, ech sinn iwwert meng Wiel frou, mee et ass knallhaart an do brauche mir einfach Hëllef!

Larisa Faber Actrice: Dat ass jo a kengem aneren Beruff oder Secteur esou, an dofir gi mir an der Kultur och net serieux geholl, natierlech gëtt et Passioun och fir Droit oder Medecine, mee do stellt kee sech d’Fro. Artist ass e Beruff a muss och legal geschützt ginn, et geet net, duer ze soen: du mëss et awer gären, dann huel elo emol deng 300 Euro!

E pur Aussoen, Doléancen an Ängschten, déi d’Stëmmung am Secteur spigelen a wou och kee Plang ka léisen, wat bréngen déi 190 Säiten dann iwwerhaapt ouni kloer politesch Ukënnegung?

Jo Kox, Coordinateur KEP: Mir kënne keng Mesuren draschreiwen, wann dës Regierung se net kann ëmsetzen, dofir sinn et just Rekommandatiounen an effektiv dëse gëtt Guidelines fir den nächste Kulturminister.



Bei 61 Recommandatiounen hate vill Artiste sech konkret Proposen erhofft, wéi zum Beispill eng Kultur-TVA am Plaz deels ganz vague Formulatiounen, wéi et ass ugeduecht, eng Iwwerleeung ze féieren iwwert Opportunitéit vun engem grousse Fong, fir déi ganz kulturell Creatioun. Woubäi den Nach-Kulturminister, deen näischt annoncéiere wollt, seng Preferenz kloer gemaach huet.

Xavier Bettel Kulturminister: Et ass wichteg, dass mir et fäerdeg bréngen, an Zukunft 1 Ulafstell ze hunn, wou ee weess, dass do déi zentral Ulafstell ass an een net muss reesen, pilgeren a knéien, wéi éinescht gesot ginn ass, fir eppes ze kréien.

D'Kulturoffer zu Lëtzebuerg ass aussergewéinlech qualitativ a quantitativ. Wat d’Artiste vun der neier Regierung kréie wäerten ass net gewosst, mee de Plang ass op d'mannst eng Basis fir hir Fuerderungen ze stellen.



Kulturassisen, Dag 1: Stëmmen a Meenungen (29.06.2018) Serge Kollwelter (Forum Culture), Jo Kox (KEP), Serge Basso (Kufa), Monique Kieffer (BnL), Danièle Igniti (opderschmelz) a Kulturstaatssekretär Guy Arendt.

Le plan de développement culturel a été présenté dans le cadre des Assises culturelles 2018 (29.06. & 30.06.18)Communiqué par: ministère de la Culture

Près de 400 personnes ont assisté aux Assises culturelles 2018 qui se sont déroulées les 29 et 30 juin au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Au cours de la première journée, le secrétaire d'Etat à la Culture, Guy Arendt, et le coordinateur du PDC, Jo Kox, ont présenté en détail le plan de développement culturel. Ce dernier a été rédigé sur base des consultations qui ont été organisées dans le cadre des groupes de réflexion de Bourglinster, des Assises culturelles de 2016 et des « Ateliers du jeudi ». Le document qui en résulte est donc le fruit d'un processus de co-création qui s'est déroulé, en étapes, sur presque 2 ans.

Sur presque 200 pages, le plan de développement culturel dresse un état des lieux et présente des observations et des objectifs répartis en 6 chapitres. Le document décrit 61 recommandations qui devraient aider à mieux structurer la scène culturelle et de la préparer aux défis futurs.

Au cours de 3 sessions, les thèmes « Un plan de développement culturel pour le Luxembourg », « Reconnaissance de et dans la culture » et « La situation de l'artiste indépendant » ont été discutés dans le cadre de tables-rondes et de débats avec la salle.

Lors de la clôture des Assises culturelles, le Premier ministre, ministre de la Culture, Xavier Bettel, a souligné l'importance de la culture en tant qu'élément vital d'une société dynamique et s'est engagé à promouvoir tout le secteur à travers le plan de développement culturel : « Les dépenses en matière de culture constituent un investissement et non pas une dépense. » Le secrétaire d'Etat à la Culture, Guy Arendt, a clôturé les Assises en remerciant tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux consultations et à la rédaction du plan de développement culturel : « Ce plan est le début d'un processus et la politique ainsi que tout le secteur culturel devront travailler ensemble quand il s'agit de la mise en œuvre. Il nous tient à cœur de maintenir le dialogue et il me semble essentiel d'organiser des Assises bisannuelles, afin de veiller à ce que le plan de développement puisse porter ces fruits. »

La première version du plan de développement est consultable en ligne et les acteurs culturels ainsi que toute personne intéressée peuvent introduire leurs remarques jusqu'au 31 juillet. La version définitive du plan sera présentée fin septembre.