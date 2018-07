Ofschlossconcert am Cube 521 zu Maarnech (01.07.2018) Fir den Ofschlossconcert vun der Saison war am Cube 521 eng Band op Besuch, déi aus traditioneller Volleksmusek een eegene Stil gemaach huet.

Trompett a Klarinett ëmmer derbäi: de Simon Zöchbauer an de Frederic Alvarado-Dupuy gehéieren zu deem Ensemble vu 7 Museker, déi hir Inspiratioun an der Volleksmusek haaptsächlech vun den Alpelänner fannen. Wa mer lo un humba täterä a Münchner Hofbräuhaus denken, da gi mir der Federspiel-Brass up-Band net gerecht.

Dës éisträichesch Museker schumme sech net fir hir Wuerzelen an der alpelännescher Volleksmusek, si benotze se, fir eppes Neies draus ze maachen. Et entsteet e spezielle Sound, deen dacks vun enger Portioun Humor gedroe gëtt. Dat geet da vu bal romantesche Stécker bis hin zu Interpretatiounen, déi de Public maträissen, an anerer déi staark vun Jazz gedroe sinn. An dee Public muss net aus den Alpe kommen, fir d’Musik vu Federspiel ze verstoen an ze genéissen.

Solle mir d’Musek vu Federspiel lo Volleksmusek oder Weltmusek nennen? Näischt vu béidem an e bësse vun allem. Fir d’Spectateure war et e Genoss.