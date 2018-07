"D’Keess op an d’Klacken eraus!" Do weess een direkt ëm wien et geet: den Thierry van Werveke a senger Roll als Johnny Chicago am "Troublemaker".

Et ass dee Film, deen dem Acteur zum Duerchbroch verhollef huet – haut gëllt hien als Ikon vum Lëtzebuerger Film. An dass hie vill méi war, wéi just den Johnny Chicago, wëll den CNA an der Expo "Thierry" weisen. E Sonndeg war de Vernissage am "Pomhouse" zu Diddeleng.

Den Thierry van Werveke war den Troublemaker. E Punk, Museker, Acteur, deen a méi wéi 80 Filmer a Serie matgespillt huet. Mee wie war den "Thierry National" wierklech? D’Expo "Thierry" vum CNA soll Äntwerten op dës Fro liwweren, mat Hëllef vun enger Persoun, déi hie ganz gutt kannt huet: d’Danielle Meneghetti, d’Wittfra vum Thierry. Si beschreift hien als en extrem léiwen a generéise Mënsch. Besonnesch un him geschätzt huet d’Danielle Meneghetti, dass den Thierry ëmmer déi aner Leit an d’Luucht gestallt an ni engem Schiet gemaach hätt.





Virun 2 Joer huet d’Danielle Meneghetti decidéiert, dem CNA perséinlech Géigestänn vum Thierry ze schenken, virun allem Saachen am Zesummenhang mat senger Filmkarriär. An esou ass d’Iddi fir d’Expo entstanen, un där ënnert anerem den Yves Steichen a Paul Lesch geschafft hunn. Déi zwee Joer an deenen d’Ausstellung entwéckelt ginn ass, wieren immens spannend a beräichernd gewiescht, seet de Paul Lesch, Direkter vum CNA.

An 10 verschiddene Raim ginn déi wichtegst Etappe vum Thierry sengem Liewen duergestallt: vun der Kandheet iwwert seng Zäit op der Strooss bis bei seng Filmkarriär. Eng wichteg Roll huet och d’Musek gespillt. D’Band "Nazz Nazz", fir déi den Thierry gesongen huet, existéiert zwar net méi an der kompletter Original-Formatioun, ma den Daniel Kries, deen zanter dem Ufank dobäi war, huet Museker zesumme getrommelt, fir um Vernissage opzetrieden. Fir den Dan Kries wier et eng Éier, um Vernissage spillen ze kënnen. Den Thierry wier e gudde Kolleg vun him gewiescht, dee souguer scho mol en halleft Joer bei him gewunnt huet.

Bis Enn vum Joer bleift d’Expo "Thierry" nach am Pomhouse zu Diddeleng. Den Entrée ass gratis, wien awer wëll, kann e klengen Don hannerloossen, deen un d’Fondatioun Thierry van Werveke geet. Esou kann dann aneren Troublemakere gehollef ginn, déi bëssi Ënnerstëtzung gutt gebrauche kéinten.