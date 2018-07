D'Lidd gouf produzéiert vum Jimmy Braun, deen och bekannt ass als Sänger vun der Indie-Band Austinn. Hien huet och d'Lidd "Fake Cake" vum Krick produzéiert.De Yadson schreift schonns zanter Jore seng eege Lidder an inspiréiert sech dobäi och u sengen eegenen Originnen a kann dovun e puer Geschichten zielen, de jonke Kënschtler ass nämlech am Tschad als Stroossekand opgewuess."Mat der Musek kann ech ausdrécken, wat mir op der Séil läit an dat kann ech och a mengen Texter ausdrécken.", esou de Yadson. A senge Lidder inspiréiert hie sech vill u sengen Idoler, dem Kanye West, dem Jay-Z an XXXTentacion. Fir hien ass et och wichteg, dass Musek verbënnt: "Musek ass ewéi mäin Tagebuch, ech wëll mat menge Lidder mat de Leit a Kontakt trieden an eng trei Community opbauen."Weider Informatiounen iwwert de Yadson fannt Dir op senger Facebook-Säit an op sengem Instagram-Profil . Op sengem Youtube-Account fannt Dir och nach weider Lidder vun him.