Zanter Mëtt der 60er Jore war de Cornel Meder besonnesch am Editiounswiesen aktiv, huet Publikatioune wéi d'Magasinnen "doppelpunkt" a "Galerie" gegrënnt.





De Minetter war och politesch aktiv. De Cornel Meder souz vun 1981 u fir d'LSAP am Déifferdenger Schäfferot a war tëscht 1994 an 2002 an der Gemeng Kultur- an Ëmweltschäffen.Vun 1977 bis 1999 war de Verstuerwene Member am Staatsrot.