Debat iwwert d'Kultur an der Chamber (03.07.2018) D'Chamber huet eng Resolutioun ugeholl mat där soll garantéiert ginn, dass de Kulturentwécklungsplang an der nächster Legislaturperiod ëmgesat gëtt.

D‘DP, déi Gréng, d’LSAP, d’CSV an déi Lénk hunn en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber eng Resolutioun ugeholl mat der soll garantéiert ginn, dass de Kulturentwécklungsplang och an der nächster Legislaturperiod, egal wéi eng Partei um Rudder ass, ëmgesat gëtt. De sougenannte KEP wier zwar net perfekt, mee een éischte Schratt an déi richteg Richtung.



Aktualitéitsstonn Kulturpolitik / Reportage Annick Goerens



Déi kulturell Acteuren hei am Land hätten nämlech Angscht, dass all d’Aarbecht kéint fir näischt gewiescht sinn, wann sech déi politesch Parteien net zum KEP bekennen, erkläert d’Deputéiert Sam Tanson. Dofir hunn déi Gréng dës Aktualitéitsstonn ugefrot, fir an der Chamber doriwwer ze debattéieren. D’Dokument wär eng excellent Ausgangsbasis an eng iwwerfälleg Aarbecht déi realiséiert gouf, präziséiert d’Sam Tanson. Vläicht géife Visiounen dra feelen, allerdéngs ass den Text eng Grondlag fir esou Visiounen iwwerhaapt mol kënnen ze entwéckelen. Et ass wichteg de Kënschtler zu Lëtzebuerg e Kader ze bidden an deem si sech fräi entfale kënnen. Eng ganz Partie Diere ginn duerch dëse sougenannte KEP opgemaach.

Luef gouf et och vun der Oppositioun. Et wär e ganz gutt Dokument, mat ville Pisten dran, erkläert d’CSV-Deputéiert Oktavie Modert, mä et gëtt sech gefrot, wat d'Regierung nach mat dësem Dokument mécht. D'Aarbecht déi gemaach gouf um Text géif d'CSV begréissen, allerdéngs géif déi wierklech Aarbecht eréischt ugoen, an déi géif net méi vun dëser Regierung gemaach ginn.

Och déi Lénk luewen déi enorm Envergure vum Jo Kox senger Aarbecht fir de Plang auszeschaffen, mee och hei nees d’Kritik vun der Zäit.

Eens waren sech all d’Parteien also, ausser der ADR déi dogéint gestëmmt huet, dass een onbedéngt an der nächster Legislaturperiod un de Recommandatioune vum Kulturentwécklungsplang sollt schaffen.