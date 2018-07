Kultur: Am meeschte gelies

© JOEL SAGET / AFP

De franséische Journalist a Regisseur Claude Lanzmann ass dout, dat huet d'Agence Dpa matgedeelt.

Hien ass am Alter vun 92 Joer gestuerwen.

Säin 9 Stonne laangen Dokumentarfilm „Shoah“ aus dem Joer 1985 iwwer de Vëlkermord un den europäesche Judde huet de Lanzmann weltberühmt gemaach. Heiranner huet hien niewent iwwerliewende Judden och Täter vum Holocaust am Interview gehat.



Hien huet sech nom 2. Weltkrich praktesch säi ganzt Liewe laang fir eng Kultur vum Erënneren agesat, dat haaptsächlech a Frankräich an an Däitschland.