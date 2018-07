Am Gaart schaffen, reesen, Vëlo fueren - et gëtt vill Hobbye fir d'Pensioun. Ma de Gérard Klamm huet e ganzt besonnescht ...

"De Bësch": Portrait vum Statist Gérard Klamm (05.07.2018) Hien huet schonn an 172 Filmer, Serien, Theaterstécker a Reklamme matgemaach. An ass dobäi scho ville Staren iwwert de Wee gelaf.

"De Bësch": Tournage am Lycée du Nord zu Wolz (04.07.2018) Bis de September 2019 muss der Iech nach gedëllegen, mee da leeft hei bei eis op RTL déi nei Serie "De Bësch" un!

Als Statist a Schauspiller steet hie reegelméisseg virun der Kamera. Hien huet schonn an 172 Filmer, Serien, Theaterstécker a Reklamme matgemaach. An ass dobäi scho ville Staren iwwert de Wee gelaf.Mä d'Aarbecht als Statist ass dacks alles aneschters wéi glamouréis. Dat huet eis de Gérard um Tournage vun der Krimi-Serie gewisen."De Bësch" ass eng lëtzebuergesch Produktioun, ënnert der Leedung vum Christophe Wagner. Dee Mann, deen och schonns bei der Serie "Comeback", respektiv beim Film "Doudege Wénkel" Regie gefouert huet. Jeeweils eng hallef Stonn daueren déi 12 Episode vun där neier Krimi-Serie ... an de Philippe Dondelinger war bis op Wolz luussen, well verschidden Zeene wäerte sech am Lycée ofspillen.