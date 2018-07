Et ass nees esou wäit: D'Literaturarchiv zu Miersch feiert de Summer mat der Literatur – Auteure liesen aus hir neiste Publikatiounen an ënnerhalen sech mat Kritiker iwwert hir Texter – dat Ganzt am agreabelen Ambiente vum Park vun der Maison Servais.Fir Iessen an Drénke suergt de Guddelicious. D'Librairie Ernster ass mam Bicherdësch do.An de Programm ass esou, datt een d'Finall vun der Futtball-Weltmeeschterschaft (17h) net verpasst:11:00 Susanne Jaspers: Mit Jean-Claude auf der Hühnerstange. Kuriose Orte in Luxemburg (capybarabooks)11:20 Gespréich mam Bea Kneip (RTL Radio)11:45 Maryse Krier: Die verbleibende Zeit (Editions Saint Paul)12:05 Gespréich mam Bea Kneip (RTL Radio)12:30 Mëttespaus13:15 Marc Graas: Der letzter Fischer von Kalmanstjörn (Editions Saint Paul)13:35 Gespréich mam Sascha Dahm (Tageblatt)14:00 Henri Losch: Sympathesch Kauzen (Editions Guy Binsfeld)14:20 Gespréich mam Sascha Dahm (Universitéit Lëtzebuerg)14:45 Carla Lucarelli: La disparition de Wanda B. (Editions Phi)15:05 Gespréich mam Valérija Berdi (Radio 100komma7)15:30 Jérome Netgen: Wolleken iwwer Hawaii (Kremart)15:50 Gespréich mam Valérija Berdi (Radio 100komma7)Opgepasst: De 15. Juli ass d'Streck tëschent Mamer a Miersch wéinst der Aktioun "Alles op de Vëlo" gespaart. Deviatiounen si gezeechent.