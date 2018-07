X

23 Bands stoungen um Programm an am ganzen 10 Stonne Live-Musek. Et war awer net nëmmen eng Bühn um Knuedler, mä och bei der Gëlle Fra an an der Rue Saint-Esprit. Dobäi goufen et nach déi sougenannte Walk Acts am Stadkär.



De Festival gëtt et elo schonn zënter 1991, vill bekannten international Museker hunn hei gespillt. Wéi d’lescht Joer, stoungen also di Lëtzebuergesch Bands awer erëm am Fokus. Also e Festival mat nëmme Musek „made in Luxembourg“.