"Méi Kannerbicher op Lëtzebuergesch", "Administratioune musse méi op Lëtzebuergesch kommunizéieren" oder och nach "Lëtzebuergesch op enger A-Sektioun" - dat sinn nëmmen e puer vun den 100 Proposen déi am Kader vun de Sproocheronnen an engem Online Forum zesumme koumen. D'Resultater goufen der Presse en Dënschdeg presentéiert. Dës sollen dem nei geschaafte Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch mat op de Wee gi ginn, fir mat an den 20 Joresplang fir d'Fërderung vun der Sprooch anzefléissen.

Nom Gesetz iwwert d'Lëtzebuergescht an enger grousser Ëmfro iwwert d'Roll vun der Sprooch sollten déi 4 Sproocheronnen uechtert d'Land en zousätzlechen Aspekt an d'Diskussiounen erabréngen. 150 Leit hunn un deene Ronnen deel geholl. Par konter war den Online Forum méi besicht - hei hunn 7000 Leit hir Proposen era ginn. Beim Thema Bildung war zum Beispill eng kloer Aussoen déi, datt d'Lëtzebuergesch d'Integratiounssprooch soll sinn, erkläert den Educatiounsminister Claude Meisch, dat an der Crèche, an der ëffentlecher sou wéi an der privater, internationaler Schoul. Lëtzebuergesch dierft net un de Rand gedréckt ginn. Eng Suerg vun enger Partie Leit wier och déi datt d'Dialekter ëmmer méi verschwannen.

Eng Iddi déi och proposéiert gouf ass déi, an eenzelen Domainen de Leit e Basis-Vokabulär ze vermëttelen. De Claude Meisch nennt d'Beispill vum Gesondheetssecteur. Hei wier et scho vun Hëllef, wann eng Infirmière ronn 500 lëtzebuergesch Begrëffer an hirem Beräich, am Spidol, also am Kontakt mat de Mënschen op Lëtzebuergesch kéint. Hei kéinten da ganz spezifesch a virun allem fir de jeeweilege Beräich geziilte Formatiounen ugebuede ginn.

Wärend de Sproocheronne goufen d'Iddien iwwregens och graphesch vun enger Kënschtlerin festgehalen - d'Resultat dovu gesitt der hei: