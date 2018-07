X

Lët'z Arles gouf virun engem Joer gegrënnt. An deemools hu 25 Fotografen d'Land um Festival vertrueden. Dëst Joer huet de Jury decidéiert, datt se sech op zwee Stéck fokusséieren. De Pasha Rafiy mat "Bad News"

an d'Laurianne Bixhain "On The Other End".





"Bad News", esou heescht also dem Pasha Rafiy säin Deel vun der Expo. Eng Auswiel vu Biller, déi en an de leschten 3 Joer op Reese realiséiert huet.

D'Spill mat der Lokalitéit Arles war explizit vum Jury gewënscht. Genee ewéi d’lescht Joer stellen d’Lëtzebuerger an der Chapelle de la Charité aus - an d’Kënschtler hunn hir Proposë misste spezifesch fir dësen Espace erareechen.

D’Lauriane Bixhain krut am Kader vum stART-up Studio d’Méiglechkeet, dëst Joer hei auszestellen. De Programm bitt jonken Artisten ënner 36 Joer d’Méiglechkeet, hir Aarbechten op internationale Plattformen ze presentéieren

Fir d'Representatioun vu Lëtzebuerg ofzeronnen huet um Vernissage dann och eppes net feelen dierfen: Di kulinaresch Begleedung. Hei gouf et Fingerfood, wat esouwuel mat Spezialitéiten aus der Camargue ewéi och mat Lëtzebuerger Influence spillt mat Mettwurscht a Moschter.







Les Rencontres de la Photographie zu Arles daueren nach bis den 23. September.