Eng 40 national an international Museksgruppen sinn gëschter Owend zu Lasauvage an am Fond de Gras opgetrueden.

Op en neits Dausende Leit zu Déifferdeng (15.07.2018) Eng 40 national an international Museksgruppen sinn gëschter Owend zu Lasauvage an am Fond de Gras opgetrueden.

Och no 15 Joer huet de Blues Express näischt u senger Popularitéit verluer. All Joers geléngt et de Responsable Dausende vu Leit op di zwee Sitten ze lackelen.

Iwwer 8 Stonnen Musék vum Feinsten gett zervéiert. Gratis! 40 verschidde Gruppen aus dem In- an Ausland kommen an de Minett fir d'Leit mat hirer gudder Laun unzestiechen. Während di eng fir d'éischte Kéier dobäi sinn, ass et fir anerer den x-ten Optrëtt bei dësem Festival.

Um 10 Auer gëschter Owend stoung de Fond-de-Gras Kapp. „Canned Heat" stoungen op der Bühn. D'Grupp aus Kalifornien war den Dag virdrun nach zu Bilbao am Asaz.

Dëst ass den Adolfo „Fito" de la Parra. Hien ass vun Ufank un mat dobäi. An anere Wieder zanter 1967.

Datt an der Zowaasch an am Fond de Gras dëse Blues Express organiséiert gëtt, huet och säi gudde Grond.

Waren d'lescht Joer ronn 15 Dausend Visiteuren gezielt ginn, sou waren et fir dës Editioun bei leiwe net manner. An déi, di komm sinn, goufe net enttäuscht.

Och Lëtzebuerger Bands waren um Rendez–vous. Sou hat d'Northern Big Band hiren Optrëtt no 10. D'Leit waren aus dem Haischen.