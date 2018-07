© Michel Majerus Home Videos, Selected by Jordan Wolfson (video still), 1998–2002 © Michel Majerus Estate, courtesy of the Michel Majerus Estate and neugerriemschneider, Berlin

Reegelméisseg ginn an de Reim vu sengem leschten Atelier zu Berlin Prenzlauer Berg Ausstellungen organiséiert. Den Ament presentéiert den Estate ënnert dem Titel „Michel Majerus Home Videos selected by Jordan Wolfson“ eng Videoinstallation mat privaten Opname vum Kënschtler.

De leschten Atelier vum Michel Majerus zu Berlin ass net méi erëmzëerkennen. Seng grouss, faarweg Biller mat Themen aus der Popkultur vun de 90 Joren si fort. De Buedem ass mat engem groen Teppech ausgeluecht ginn an e Beamer souert am däischtere Raum. Op enger wäisser Toile kënnen d’Visiteuren eng Videoinstallatioun gesinn. Fir dëse Projet huet de Jordan Wolfson, en us-amerikanesche Kënschtler a grousse Majerus-Fan, stonnelaangt Archivmaterial duerchgekuckt. Dorënner Opname vun de Virbereedunge fir d’Biennale zu Venedeg am Joer 1999, dem Michel Majerus säi Repondeur mat Messagen vun sengen Frënn oder och privat Seene vu senger Famill zu Lëtzebuerg. Fir d’Barbara-Brigitte Mak, déi sech mam Bettina Friedli ëm d’Wierk vum Michel Majerus këmmert, ass de Projet „Home Videos“ eng ganz perséinlech Siicht op d’Aarbecht vum Moler.

„Es handelt sich um Material, das wirklich in seinen privaten Räumen aufgenommen wurde und dieser persönliche Blick und die persönliche Sicht von Michel Majerus auf die Welt, auf die Kunstwelt, das steht hier tatsächlich im Zentrum.“

Mat enger klenger Handkamera huet de Michel Majerus alles opgeholl wat hien inspiréiert an interesséiert huet. Dorausser huet de Jordan Wolfson en 10 Minutte laange Video kreéiert, deen an de Reim vum Atelier gewise gëtt. Dass dëse Projet och emol iergendwou anescht gewise gëtt, hält d’Barbara Bigitte Mak fir onwahrscheinlech.

„Der Michel Majerus Estate ist ja das letzte Künstleratelier von Michel Majerus. Das ist ein wirklich ganz besonderer Raum und das Material, das hier gezeigt wird ist ein dokumentarisches, sehr persönliches Material, das tatsächlich an diesem Ort seine Berechtigung findet. Jordan Wolfson hat explizit die Arbeit für den Michel Majerus Estate konzipiert. Da es sich um persönliches Material handelt, haben wir selbstverständlich mit den Personen, die man teilweise auch hören kann in dem Video oder auch sehen kann, natürlich Personenrechte abgeklärt. Und diese Erlaubnis ist tatsächlich eben für diesen Ort erteilt worden.“



De Michel Majerus Estate presentéiert awer net nëmme selwer Wierker an Archivmaterial vum Kënschtler, mee schafft och mat Muséeën zesummen, déi dem Majerus seng Aarbecht wëllen ausstellen. Sou zum Beispill mat der Kunsthalle Bielefeld, wou dem Majerus seng Biller nach bis Ugangs September presentéiert ginn.

„Es ist auch so, dass die Ausstellung in der Kunsthalle Bielefeld auch ganz eng mit der Arbeit des Michel Majerus Estate verknüpft ist. Die Werke, die zum ersten Mal in der Kunsthalle Bielefeld, also in einem musealen Kontext zu sehen sind, diese Werke waren teilweise hier im Michel Majerus Estate vorab zu sehen.“

Bei enger Liesung am Estate ass de Friedrich Meschede, Direkter vun der Kunsthalle Bielefeld, op dës Biller opmierksam ginn:

„In diesem Zusammenhang fiel ihm besonders ein Werk ins Auge, das den Schriftzug abbildet In Europe everything appears more sereous than in the USA. Und dieses Werk wurde zum Ausgangspunkt für die Ausstellung in der Kunsthalle Bielefeld und wurde letztendlich auch zum titelgebenden Werk.“



Och zu Bonn ass de lëtzebuergesche Kënschtler an enger Gruppenausstellung an der Bundeskunsthalle ze gesinn, erkläert d’Bettina Friedli vum Michel Majerus Estate:

„Wir freuen uns sehr, dass in diesem Zusammenhang das größte Majerus Kunstwerk rekonstruiert worden ist, es handelt sich um die Arbeit If we are dead so it is von 2000. Das ist ein Werk in der Form einer Skaterrampe, welches eben auch befahren werden kann von Skateboardern und BMX-Bikern und begangen von den Besuchern. Also wir sprechen hier wirklich von einem monumentalen Kunstwerk.“

Nach bis Enn Oktober ass dëst monumentaalt Konschtwierk an der Bundeskunsthalle Bonn ausgestallt. Fir d’Videoinstallation „Home Videos selected by Jordan Wolfson“ am Michel Majerus sengem leschten Atelier zu Berlin ze gesinn ass nach bis Mäerz 2019 Zäit.

Den Michel Majerus Estate ass ëmmer Samsdeg vun 11 bis 18 Auer op. Wien sech d’Home Videos gäeren an der Woch ukucken wëllt, kann sech per E-Mail (un info@michelmajerus.com) beim Estate ukënnegen. D’E-Mailadresse fannt dir um Site www.michelmajerus.com.