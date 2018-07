Hie war vun 1965 bis 1966 am Vietnamkrich op enger US-Militärbasis als Radio-Disc-Jockey a Moderator aktiv an huet mat sengem Wiesen an Optrieden am Vietnam de Film "Good Morning, Vietnam", mam Robin Williams an der Haaptroll, inspiréiert.

E Mëttwoch ass de fréieren US-Air-Force-Sergeant Adrian Cronauer gestuerwen, dat zu Troutville am US-Bundesstaat Virginia.No senger Karriär beim Militär huet den Cronauer fir verschidde Radio- an Tëleeschaînen an den USA geschafft, éier hien Droit studéiert huet. Ënner anerem war hien awer och Co-Auteur fir d'Dréibuch vu "Good Morning, Vietnam". Am Film hat de Robin Williams, gestuerwen 2014, d'Haaptroll a gouf als beschten Acteur bei den Academy Awards 1987 nominéiert.