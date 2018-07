Léiere wier eppes, wat am Mënsch géing dra stiechen an dës Plaz soll Loscht fir sech weiderzebilde maachen.

Nei Bibliothéik fir d'Uni um Belval (25.07.2018) Hei wëll een al a modern Elementer matenee verbannen.

D'Bibliothéik ass d Häerzstéck vun enger Universitéit. Déi néi Bibliothéik vun der Uni um Belval mécht am September hir Dieren op. D'Gebai verbënnt d'Geschicht vum Site Belval mam digitalen Zäitalter, mir kruten am Virfeld een Abléck. Loscht op liese maachen déi 15.000 Quadratmeter Bibliothéik.





© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg © Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg © Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg © Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg © Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Dat aalt mam neie verbannen. D'Gebai an de modernen Interieur hu 70 Milliounen Euro kascht. Et ass eng Bibliothéik, déi d'Elementer vun der Architektur vun der fréierer "Möllerei" spigelt. An der Lagerhal gouf, wéi d Héichiewen nach funktionéiert hunn, ënnert anerem de Kox gelagert, deen an den Iewen d'Verbrennung vum Eisenäerz ugereegt huet.

1.000 Aarbechtsplaze stinn an der Bibliothéik zur Verfügung, déi vum September u fir jiddereen op ass. Et soll een dynameschen Espace sinn, dee sech permanent ka veränneren.