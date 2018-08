Serie Kulturhaiser: Am Mierscher Kulturhaus (25.08.2018) D'Mierscher Kulturhaus stellt seng Programmatioun vir. déi lescht Saison vun der Direktesch Karin Kremer.

Kulturhaus Miersch53, rue Grande-Duchesse Charlotte L-7520 Mersch2004 opgaangenmax. 390 Plazen vun der neier Saison un

Directrice: Karin Kremer (vum 1. Januar un: Claude Mangen)



Spezialitéiten: Inclusiouns-Projeten "blanContact", Danz, Musek, Theater



Déi lescht Saison: Eng Moyenne vun 18300 Leit an de leschten 3 Joer



Déi nächst Saison: De Sall kritt nei Gradinen a bitt dem Publikum méi Confort



Ouverture vun der Saison: Expo "L'odeur du Sel" Gravuren a Fotoe vum Anneke Walch, Texter Elsa Rauchs - Vernissage 4.10.



Gratis Parking "Schlasspesch" hannert dem Kulturhaus

Besonnesches: "Un mot, un geste" - de Projet BABEL iwwer d'Gebäerdesprooch steet och dëst Joer am Mëttelpunkt







Am Kulturhaus ginn se dëst Jor op d'Rees, ënnert deem Motto steet déi nächst Saison, déi och déi lescht ass, déi d'Direktesch Karin Kremer opgebaut huet. Am Januar gëtt si d'Regie weider un de Claude Mangen. Dat wat si dem Kulturhaus hannerléisst ass eng besonnesch Sensibilitéit fir d'Thema Inclusioun.



Danse blanContact & Cirque Inextrémiste

Qualitéit a professionellen Encadrement fir d'Kënschtler, déi Residenzen a Proufsäll brauchen, nei Gradinen fir dem Publikum nach méi Confort ze bidden an ëmmer nees Projeten, déi iwwer Grenzen erausginn a jidderee solle mat abannen, dat ass d'Philosophie vum Kulturhaus Miersch. An de Beräicher Danz, Musek, Expo, Theater fannen hei vill Lëtzebuerger Kënschtler Plaz fir hir Kreatiounen.



Musek: "Minotaure du Nord, Songs from Labyrinth" Guy Frisch, Fränz Hausemer, Benoît Legot, André Pons-Valdès

Och wa Leit tëscht 4 an 80 Joer an de verschiddene Sparten Danz, Musek, Expo, Theater sollen ugeschwat ginn, schielt sech eng Publikums-Cible besonnesch eraus. En Drëttel vum Publikum si Kanner a Jonker. Dat sinn d'Friichten aus dem Spezial-Programm CAKU, dee viru Joren zesumme mam CAPE op d'Bee gesat gouf. A vun den Atelieren "Bock op Kultur".



"D'Maus Ketty" vum Auguste Liesch Figurentheater vum Annick Sinner

Gereest gëtt an der neier Saison duerch d'Percussioun, wou d'Museker Yves Popow a Sven Kieffer am Mëttelpunkt stinn, awer och duerch den Danz wou de Jean-Guillaume Weis eng éischte Kéier zu Miersch optrëtt oder de spezielle Figurentheater, wou de Frank Söhnle "Das zweite Ich" vum Walter Benjamin op seng Manéier interpretéiert.



"Sieben" Danz-Kreatioun vum Jill Crovisier

De perséinleche Bilan vun der Direktesch Karin Kremer no 13 Joer ass e positiven. Si verléisst d'Haus mat engem frouen an engem traurege Gefill, ass awer iwwerzeegt et a gutt Hänn weiderzeginn.



https://www.kulturhaus.lu/de/home/1/home.html



Déi lescht Saison vum Karin Kremer fänkt de 4. Oktober un