Serie Kulturhaiser: Am Kulturhaus zu Nidderaanwen (01.09.2018) D'Kulturhaus zu Nidderaanwen fällt duerch seng Architektur aus der Rei.

Kulturhaus Nidderaanwen145, route de Trèves L-6940 Niederanven15.03.2008 opgaangenBis 125 Plazen

Directrice: Nora Waringo



Spezialitéiten: Workshopen, Theater Co-Produktiounen



Déi lescht Saison: 13.548 Spectateuren 2017



Déi nächst Saison: nach méi Workshoppen fir Kanner mat Begleedung vun Erwuessenen



Ouverture vun der Saison: 21. September Vernissage vun der Kollektiv-Expo "Coïncidences"



Praktesches: Kënschtler kréien d'Méiglechkeet d'Säll vum Haus als Proufsall ze benotzen.



Besonnesches: De Weekend vum 22. September gëtt den 10. Gebuertsdag gefeiert.





D'Kulturhaus Nidderaanwen huet 2007 seng nei Bestëmmung kritt, deemools gouf et offiziell virgestallt mat sengem alen an neien Deel. Et leit an engem herrlech gréngen Entourage a bitt Plaz fir eng Rei vu kulturellen Aktivitéiten.



D'Haapthaus vu fréier gouf schonn 1850 gebaut a war iwwer 100 Joer a privatem Besëtz mat verschiddene Proprietairen. D'Nokommen vun der Famill Thorn, déi et 1957 kaaft hat, hunn der Gemeng d'Haus iwwerschriwwe mam Wonsch et fir ëffentlech Zwecker ze notzen. 1998 war gewosst, datt et e kulturellen Zweck sollt kréien. 2001 gouf de Projet ausgeschriwwen, 2004 de Bau ugefaangen an 2007 ofgeschloss. Dunn huet sech d'asbl "Kulturhaus Nidderaanwen" gegrënnt.

Un d'Wunnhaus koum en neien Deel derbäi, déi ganz vill mam Element Glas a Luucht schafft, fir e Kulturhaus ass dat eng Erausfuerderung.



Theater "Die Kartoffelsuppe" © Agora Theater St. Vith

Eng kleng Equipe ënnert der Direktioun vum Nora Warino huet dem Haus am Gréngen en eegene Charakter ginn. Aktiv matschaffen a Workshopen fir all Altersgruppen hunn och d'Publikumscible séier fonnt: vill Familljen a verschiddene Generatiounen aus dem direkte geographeschen Ëmfeld kommen a beliewen d'Haus.



Poetry Slam Open Air © khn

Och déi jonk Literatur huet haut mam Poetry Slam am Summer eng Plaz fonnt. Well d'Haus vu Stad a Gemeng subventionéiert gëtt, gëtt och a Produktiounen a Kreatiounen investéiert, besonnesch an Zesummenaarbecht mat aneren Theaterhaiser.



Theater "Mesure pour mesure" Co-Produktioun mat Centaure, CAPE, Op der Schmelz © Bohumil Kostohryz

Wann den neien Deel vum Kulturhaus Nidderaanwen vrun allem säi Sall fir Spektakelen a Musek opmécht, da fënnt een an de Raim vum alen Haus ëmmer nees Plaz fir Ausstellungen.



Expo Michel Demart 9.10. - 9.11.2018

De Weekend vum 21. an 22. September gëtt den 10. Gebuertsdag gefeiert mat engem ganz variéierte Programm a mat der Kollektiv-Expo "Coïncidences" bei där Kënschtler derbäi sinn, déi an de läschte Joren hei ausgestallt hunn.



Lynn Cosyn - bei der Expo Coïncidences



Arthur Possing Quartet - Concert den 13.1.2019



03/09/2018 Kulturhaus Nidderaanwen