Kulturhuef Gréiwemaacher54, rte de Trèves L-6793 Grevenmacher2000 opgaangen2 Gebaier an engem ale Schluechthaus

Coordinatrice générale: Monika Jakobs



Spezialitéiten: Musée, Kino



Déi lescht Saison: Ouverture vun der neier Expo "Gutenberg revisited"



Ouverture vun der Saison: De Kulturhuef mécht keng Paus



Praktesches: Kanneratelieren d'ganzt Joer duerch



Besonnesches: Musée-Shop





De Kulturhuef huet säin Numm wahrscheinlech vun der fréierer Bestëmmung kritt, tëscht 1902 1n 1975 war hei e Schluechthaus oder Schluechthuef. D'Gemeng Gréiwemaacher huet dono decidéiert dorausser e kulturelle Lieu ze maachen an den Numm Kulturhuef war séier fonnt.





Dräi Initiativen hu sech doropshi Gedanke gemaach, wat kéint an de Kulturhuef kommen. De Cercle graphique huet zum deem Zäitpunkt eng Rei Dréckereimaschinne versuergt, op lokalem Plang ass iwwer d'Dieudonné-Spillkaarten nogeduecht ginn, déi am Nationalmusée waren an zu Gréiwemaacher gedréckt goufen. An et ass d'Iddi opkomm dach e Kino op Maacher ze bréngen an um Enn och nach e Kulturcafé. 2000 ass alles zesummen opgaangen.







Iwwer 17 Joer gouf e ganz gemëschte Publikum ugelackelt: och déi ganz Jonk fanne sech hei erëm, well de Kulturhuef ganz vill praktesch Atelieren ubitt. De Kino, dee vrun allem am Summer och Open-Air-Séancen organiséiert, huet eng ganz aktuell Programmatioun.







Déi Responsabel vun der Gemeng an der asbl wollten d'Expo ronderëm d'Drockkonscht méi attraktiv maachen. Zënter dem 3. Juli 2018 heescht se elo "Gutenberg revisited" an ass eng lieweg Visite duerch d'Geschicht vum Buchdrock. Och de Gutenberg selwer huet seng Plaz hei fonnt.







De Visiteur geet un Hand vun Texter, Biller, Filmer an Maschinnen de Wee vum Buch vun der Gutenbergzäit bis haut. Um Enn vun der Expo däerf een och selwer drécken.











Déi zweet Expo am Kulturhuef ass déi vun de Spillkaarten, déi tëscht 1755 an 1880 vun der Famill Dieudonné aus Loutrengen zu Gréiwemaacher produzéiert an exportéiert goufen.



Nieft den Expoen an dem Kino huet de Kulturhuef och e Bistrot an e Musée-Shop.





Kulturhuef zu Gréiwemaacher (29.07.2018) De Kulturhuef zu Gréiwemaacher huet säin Dréckereimusée opgefrëscht an erweidert.

D'Coordinatrice générale Monika Jakobs