Op der Schmelz (18.08.2018) Centre culturel zu Diddeleng

Op der Schmelz1, rue du centenaire zu Diddeleng2007 opgemaachDe Kulturzenter "Op der Schmelz" deelt sech d'Gebai mam CNA (Centre National de l'Audiovisuel)

Directrice: Danielle Igniti



Spezialitéiten: Jazz



Ouverture vun der Saison: 26. September mat Fish



Highlight: Festival Touch of noir



Besonnesches: De Kulturzenter vun Diddeleng bitt Musek, Film, Literatur, Theater. D'Konschtausstellungen fënnt een an der Galerie Domnique Lang an Nei Liicht.





D’Kulturhaus huet als Virdeel, dass se duerch de finanzielle Réckhalt vun der Gemeng, och jonken an neie Kënschtler eng Méiglechkeet gëtt viru klengem Public op der Bühn ze stoen.

D’Danielle Igniti, d’Direktesch op der Schmelz, ass zefridden mam Oflaf vun der leschter Saison. Virun allem betount si , dass sou en Haus net leeft ouni en kompetent an engagéiert Team am Hannergrond.

FISH

Déi nei Saison geet zu Diddeleng u mam Fish, de Rockstar war scho méi wéi eemol zu Diddeleng. Hie start mat sengem neien Album “Weltschmerz” seng wahrscheinlech lescht Europastournee a kënnt de 26. September op d’Schmelz.Wat den Theater ugeet, sinn och scho verschidde Projeten virgesinn.Am Kader vum Festival "Touch of Noir " sinn hei zwee Spektakelen, déi een net verpassen sollt. Dat ass zum engen “Fenrir, de Risewollef”, e Projet vum Anaïs Lorenz. Dëst ass e Musek-an Danztheaterstéck, dat och interessant fir Kanner ass. An zum Aneren ass dat "Blackout" vum Claire Thill, eng Produktioun vun ILL. "Blackout" ass eng Libeserklärung un den Horrorgenre a spillt bewosst mat dëse skuril-düstere Motiver.

D’Danielle Igniti verréit eis hiert perséinlecht Highlight fir déi nächst Saison, dat och am Kader vum Touch of Noir ass. Den Ambrose Akinmusire suergt fir déi richteg Ambiance mat senger Trompett.





Et ass der Direktesch hir lescht Saison am Kulturhaus zu Diddeleng. Ma si geet awer mat engem gudde Gewëssen an d’Pensioun.

Danielle Igniti





