Serie Kulturhaus (04.08.2018) D'Rotonden

RotondenPlace des Rotondes, LëtzebuergAtelieren vun den CFL vun 1875-2000, 2007 fir d'éischt als Kulturzenter genotzt, fest Plaz no der Renovatioun zënter 2016Diameter vun 150 Meter pro Rotonde - eng kann (nach) net genotzt ginn

Direkter: Steph Meyers



Spezialitéiten: Multidisziplinär



Déi nächst Saison: Hei ass och am Summer net zou - "Congés annulés" am August an Expo Mini-Golf



Ouverture vun der Saison: - Season Oppening 29. & 30. September mat Lëtzebuerger Bands an dem lokale Maart "Lëtz go local"



Praktesches: Neie Label "Recommandé aussi aux adultes"



Besonnesches: Spektakelen scho fir Kanner vun 0-3 Joer







Ugefaangen hunn d'Rotonden als Kulturzenter fir d'Kulturjoer 2007, dono gouf d'Decisioun geholl, deen Zweck fir déi fréier CFL-Atelieren weider ze behalen. Et gouf renovéiert an an d'Hollerecher Strooss an de Carré Rotondes geplënnert. Zënter 3 Joer leeft de Betrib awer nees op der Rocade de Bonnevoie. An e leeft gutt.



De Steph Meyers ass vun Ufank un derbäi an huet vrun 2 Joer d'Relève vum Robert Garcia als Direkter geholl. Sou geet et an der Continuitéit weider an d'Philosophie vum Haus fir besonnesch e Programm fir Jonker ze maachen ass bliwwen. Hei gëtt weiderhin op dat Partizipatiivt gesat, et gi Brécke geschloen tëscht de verschiddenen Disziplinnen.







Eng Nouveautéit ass et och, datt en Theaterpädagog engagéiert gouf, deen an d'Schoule geet an domadder de jonke Publikum uschwätzt, begleet an deemno en och motivéiert fir ëmmer nees erëmzekommen.



D'Rotonde maachen och am Summer net zou, profitéiert also vun de Concerten am Kader vun "Congés annulés" a gitt Mini-Golf spillen!





